Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
A tőzsdei világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de az első lépések helyes megválasztásával gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé válik. Online előadásunk segít, hogy kezdőként magabiztosan lépj a befektetések világába.
A tőzsdei befektetések iránti érdeklődés folyamatosan nő, ugyanakkor a kezdő befektetők jelentős része már az első időszakban komoly hibákat követ el.

A túl gyors döntések, a megfelelő alapok hiánya vagy a kereskedési felületek nem megfelelő használata könnyen veszteségekhez vezethet.

Online előadásunk éppen ezekre a kérdésekre ad választ: bemutatja a tőzsdei kereskedés alapjait, a szükséges technikai és gyakorlati lépéseket, valamint azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek a tudatos indulásban.

Az előadás fő témái:

  • a tőzsdei befektetés alapjai és a piac működése

  • a Portfolio Online Tőzsde kereskedési felületének bemutatása

  • a különböző számlatípusok és azok szerepe a befektetésekben

  • a kereskedés elindításának gyakorlati lépései

  • a tőzsdei megbízások típusai és helyes használatuk

  • a kezdő befektetők leggyakoribb hibái

  • a Portfolio tanácsadói szolgáltatásának bemutatása

  • milyen támogatás segítheti a befektetők első lépéseit

Az előadás célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a tőzsdei indulás feltételeiről, és magabiztosabban hozzanak döntéseket befektetési kérdésekben.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. március 25. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Járműipar 2026

