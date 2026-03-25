Itt a lakossági állampapírok új királya? Letaszíthatják a trónjáról a Fix Magyar Állampapírt

Hirtelen fordulatot hozott az iráni háború a magyar kötvénypiacon: az egyre éleződő geopolitikai feszültségek hatására a hazai hozamok is látványosan megemelkedtek, ez pedig könnyedén újrarendezheti a lakossági állampapírok közötti erőviszonyokat. Ha a mostani helyzet tartósan fennmarad, egy olyan állampapír kerülhet ismét reflektorfénybe, amely kifejezetten az emelkedő piaci kamatkörnyezetre lett kitalálva – kérdés, hogy valóban eljött-e az idő!

Nem mindennapi hozamemelkedést hoztak az utóbbi hetek a magyar államkötvények piacán: az iráni háború február 28-i kitörése óta gyakorlatilag minden időtávon jelentősen elszáguldott a hazai hozamszint. Hogy csak a legfontosabbakat említsük:

a 3 hónapos DKJ-hozamszint 5,99 % -ról 6,45%-ra,

a 12 hónapos hozamszint 5,91%-ról 6,39%-ra,

a 10 éves referenciahozam pedig 6,40%-ról 7,47%-ra ugrott szűk egy hónap leforgása alatt.

A rég nem látott iramú hozamemelkedés hátterében számos tényező meghúzódik: a nemzetközi kötvénypiaci turbulencia beindította a befektetők kényszerű értékesítéseit, a geopolitikai feszültségek hatására óvatosabbá váló befektetők részben kiszálltak a "Tisza-betből",

és az inflációs félelmek feltámadásával ma már ismét jegybanki kamatemelésre számít a piac.