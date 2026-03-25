Itt a lakossági állampapírok új királya? Letaszíthatják a trónjáról a Fix Magyar Állampapírt

Nem mindennapi hozamemelkedést hoztak az utóbbi hetek a magyar államkötvények piacán: az iráni háború február 28-i kitörése óta gyakorlatilag minden időtávon jelentősen elszáguldott a hazai hozamszint. Hogy csak a legfontosabbakat említsük:
- a 3 hónapos DKJ-hozamszint 5,99%-ról 6,45%-ra,
- a 12 hónapos hozamszint 5,91%-ról 6,39%-ra,
- a 10 éves referenciahozam pedig 6,40%-ról 7,47%-ra ugrott szűk egy hónap leforgása alatt.
A rég nem látott iramú hozamemelkedés hátterében számos tényező meghúzódik: a nemzetközi kötvénypiaci turbulencia beindította a befektetők kényszerű értékesítéseit, a geopolitikai feszültségek hatására óvatosabbá váló befektetők részben kiszálltak a "Tisza-betből",
és az inflációs félelmek feltámadásával ma már ismét jegybanki kamatemelésre számít a piac.
