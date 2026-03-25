Meddig emelkedhet most az arany?

Kedd este újabb fordulat jött az iráni háborúban, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei magas szintű béketárgyalások előkészítésén dolgoznak. A deeszkalációs várakozások javították a befektetői hangulatot, az arany pedig kulcsszintről pattant fel, most pedig megnéztük, hogy meddig tarthat ez az emelkedés, és hogy milyen szintekre érdemes most figyelni.

Az elmúlt hetekben súlyos eladói nyomás alá került az arany, múlt héten pedig egészen az 1980-as évek eleje óta nem látott zuhanást produkált a fém.

A mostani hét is nagy eséssel kezdődött, az elmúlt napokban azonban több olyan hír is érkezett az iráni háborúból, amelynek hatására már a deeszkalációs forgatókönyvet árazzák a piacok.

Ezek a hírek rövid távon javították a befektetői hangulatot, ami az arany piacán is fordulathoz vezetett, ez pedig több jó lehetőséget is teremtett a befektetők számára.