Meglépi az ARM: olyat húztak a mesterséges intelligencia piacán, amire senki sem számított
Az Arm bemutatta első saját fejlesztésű processzorát, az AGI CPU-t, amelyet kifejezetten mesterségesintelligencia-feladatokra terveztek adatközponti környezetbe. A vállalat szerint az új chip önmagában 15 milliárd dolláros bevételt hozhat 2031-re. A bejelentés hatására a részvények árfolyama több mint 13 százalékot ugrott a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.
A brit chiparchitektúra-tervező cég a kedden San Franciscóban tartott eseményén leplezte le az új processzort, amelyet

kifejezetten adatközponti MI-következtetési (inference) feladatokra optimalizáltak.

Az ágensalapú mesterséges intelligencia terjedésével jelentősen megugrott a kereslet a központi feldolgozóegységek iránt, az Arm pedig erre a piacra kíván belépni a saját hardverével. Rene Haas vezérigazgató az eseményen azt is közölte, hogy a vállalat 2031-re éves szinten 25 milliárd dolláros összbevételt és 9 dolláros egy részvényre jutó nyereséget (EPS) vár. Ez az összeg a 2025-ös pénzügyi évben elért 4 milliárd dolláros árbevételnek a hatszorosa.

A lépés a cég történetének legjelentősebb stratégiai váltását jelenti.

Az Arm évtizedek óta úgy működött, hogy az utasításkészlet-architektúráját licencbe adta más gyártóknak, és minden eladott processzor után jogdíjat szedett. A saját chip gyártásával azonban most a meglévő ügyfeleivel, köztük az Amazonnal, a Microsofttal, az Nvidiával és a Google-lal is versenybe száll.

A Citi elemzői szerint bár a saját chipgyártásra vonatkozó tervek nyílt titoknak számítottak, a piacot kellemesen meglepte a teljesen kifejlesztett szerverprocesszor bemutatása, a nagy ügyfelek azonnali támogatása, valamint a várakozásokat jóval meghaladó bevételi előrejelzés. Az elemzők arra is rámutattak, hogy a 15 milliárd dolláros, chipekből származó bevétel a jelenlegi árrésekkel számolva mintegy 7,5 milliárd dolláros bruttó és 5 milliárd dolláros működési nyereségnövekedést hozna. Ez a növekedés bőven ellensúlyozza a profilváltásból adódó árrésszerkezeti aggályokat.

A Meta az új processzor első hivatalos megrendelője. A közösségimédia-óriás idén 135 milliárd dolláros MI-célú beruházást tervez. Az OpenAI, a Cloudflare és az SAP szintén az első ügyfelek között szerepel. Jason Child pénzügyi igazgató elmondta, hogy az Arm nagyjából 50 százalékos bruttó árrés mellett értékesíti az új chipet.

