Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény

22 százalékot zuhant a gyorsjelentést követően a pekingi székhelyű Pop Mart játékgyártó árfolyama.

A cég 2025-ös bevétele 37,1 milliárd jüanra, mintegy 5,4 milliárd dollárra ugrott. Ez 185 százalékos éves szintű növekedést jelent, miközben a nettó nyereség megnégyszereződve 12,8 milliárd jüanra emelkedett. Az eredmények nagyjából megfeleltek az elemzői várakozásoknak, a profit pedig kissé meg is haladta azokat.

Jeff Zhang, a Morningstar részvényelemzője rámutatott: az erős számok ellenére a negyedik negyedévben érzékelhető lassulás

felerősítette a cég fő márkájának tartós népszerűségével kapcsolatos aggodalmakat.

A befektetők azt is negatívumként értékelték, hogy a vállalat 35-ről 25 százalékra csökkentette az osztalékfizetési rátáját.

Továbbra is a Labubu, a globális gyűjtői jelenséggé vált, jellegzetes fogsorú plüss a cég elsődleges növekedési motorja. A The Monsters márkacsoport, amelyhez a Labubu is tartozik, 14,2 milliárd jüanos forgalmat generált. Ez az éves árbevétel 38 százalékát adta, szemben az előző évi 23 százalékkal. Az újabb karakterek jelentősen elmaradtak ettől a szinttől, bár önmagukban dinamikus növekedést mutattak. A Skullpanda 3,54 milliárd, a Twinkle Twinkle 2,06 milliárd, a Hirono pedig 1,74 milliárd jüanos bevételt hozott.

Az eredményközlés hatására sem csökkent a befektetői tábor megosztottsága. Billy Leung, a Global X ETF elemzője szerint az optimisták a nemzetközi terjeszkedésre és a karakterek további monetizációjára fókuszálnak. A pesszimisták eközben a divatciklusok kockázatát és a kereslet tartósságát firtatják. Vang Ning vezérigazgató az eredménybemutató tájékoztatón igyekezett megnyugtatni a piacot. "A Pop Mart több, mint a Labubu" - mondta. Hozzátette: a céghez fűzött jelenlegi elvárások olyanok, mintha egy újonc versenyzőt hirtelen egy Forma-1-es pályára dobnának.

A részvények az augusztusi csúcsukhoz képest mintegy 50 százalékot estek, miután 2024-ben 340, tavaly pedig közel 110 százalékot emelkedtek. Shaun Rein, a China Market Research Group ügyvezető igazgatója szerint a mostani árfolyamgyengüléshez az is hozzájárult, hogy a short pozíciókat építő befektetők kedden zárták pozícióikat.

