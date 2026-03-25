Napokon belül óriási bejelentés jöhet: a küszöbön áll minden idők legnagyobb tőzsde bevezetése

Sajtóértesülések szerint

a SpaceX már ezen a héten benyújthatja az elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO) szükséges dokumentumokat.

A tranzakció során a vállalat több mint 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be. A CNBC korábbi információi alapján ez lehet minden idők legnagyobb tőzsdei debütálása, mivel a SpaceX 1750 milliárd dolláros cégértéket céloz meg.

A hírre az űripari részvények árfolyama széles körben emelkedésnek indult. A műholdtervező AST SpaceMobile és a Rocket Lab egyaránt mintegy 8 százalékot erősödött. Az augusztusban tőzsdére lépett Firefly Aerospace rakétagyártó papírjai 14 százalékot ugrottak, míg a januárban debütált York Space 6 százalékos pluszban zárt.

A SpaceX a múlt hónapban felvásárolta Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-fejlesztő cégét. Az 1250 milliárd dollárra értékelt ügylet tovább növelte a vállalat technológiai szektorban betöltött súlyát.

Az űripar fellendülését több tényező is hajtja. Ilyenek Donald Trump elnök "Golden Dome" védelmi rendszerre vonatkozó tervei, a nemzetbiztonsági megrendelések bővülése, valamint a mesterséges intelligencia infrastruktúrája iránti robbanásszerű keresletnövekedés. Az AI-adatközpontok hatalmas energiaigénye miatt már az űrbe telepített szerverparkok ötlete is felmerült. Ennek megvalósítását azonban egyelőre a magas költségek és a korlátozott felbocsátási kapacitás akadályozza.

A SpaceX jelenleg a több mint 9500 eszközt számláló Starlink műholdhálózatot üzemelteti. Musk januárban egy ennél jóval nagyobb szabású, egymillió műholdat felölelő projektet is felvázolt. Ezt a tervet azonban a tudósok a környezeti kockázatokra hivatkozva élesen bírálják.

