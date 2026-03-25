  • Megjelenítés
Visszatérhet a román bankpiacra az OTP
Befektetés

Portfolio
Néhány évvel azután, hogy eladta román leánybankját, az OTP újra megjelenik a piacon, ezúttal egy rugalmasabb, határon átnyúló modellben. A bank bolgár érdekeltségén keresztül már regisztrált a román jegybanknál és megkezdte a toborzást, miközben a korábbi terjeszkedést szabályozói elutasítások és reputációs problémák is nehezítették, írja a román Economica.
Hitelezés 2026
Információ és jelentkezés

Az OTP ismét belép a román bankpiacra, bár nem a korábbi, klasszikus leánybanki, hanem határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formában.

A magyar bankcsoport bolgár leánybankja, a DSK már megjelent a román jegybank nyilvántartásában azon uniós hitelintézetek között, amelyek határon átnyúló szolgáltatást kívánnak nyújtani az országban, és ezzel párhuzamosan már el is indította a toborzást.

A hirdetések alapján a bank elsősorban a vállalati üzletágra fókuszálna, és olyan szakembert keres, aki képes nagyvállalati ügyfélkört kiépíteni Romániában. A feladat lényegében egy jelentős céges portfólió felépítése, különös tekintettel azokra a szolgáltatásokra, amelyeket az uniós szabályozás keretein belül lehet nyújtani, írja az Economica.

A mostani visszatérés az úgynevezett európai szolgáltatási rendszerre épül. Ennek lényege, hogy egy uniós pénzügyi intézmény saját hazai engedélyével más tagállamokban is kínálhat szolgáltatásokat, anélkül hogy teljes értékű helyi bankot kellene alapítania. A DSK ebben a konstrukcióban Bulgáriából működik, miközben Romániában is jelen lehet. Hasonló modellben működik több nemzetközi szereplő is a román piacon.

A DSK a banki szolgáltatások teljes spektrumát kínálhatja, a hitelezéstől és betétgyűjtéstől kezdve a lízingen és faktoringon át.

Az OTP korábban hosszabb ideig, közel másfél évtizeden keresztül volt jelen Romániában saját leánybankkal, azonban a növekedési stratégiája több ponton is akadályokba ütközött. A bank 2018-ban megpróbálta felvásárolni a Banca Romaneascát, de a román jegybank ezt nem engedélyezte.

A helyzetet tovább nehezítették azok az ügyek, amelyekben a bank egyes vezetői és alkalmazottai is érintettek voltak, köztük korábbi felsővezetők. Ezek az eljárások és a hozzájuk kapcsolódó pénzmozgások, amelyek több esetben a volt szovjet térséghez köthetők, jelentős reputációs kockázatot jelentettek az OTP számára a román piacon, írja az Economica.

A bank végül a kivonulás mellett döntött, és a román leánybankját a Banca Transilvania vásárolta meg, 350 millió eurós tranzakció keretében.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility