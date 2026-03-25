Visszatérhet a román bankpiacra az OTP

Az OTP ismét belép a román bankpiacra, bár nem a korábbi, klasszikus leánybanki, hanem határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formában.
A magyar bankcsoport bolgár leánybankja, a DSK már megjelent a román jegybank nyilvántartásában azon uniós hitelintézetek között, amelyek határon átnyúló szolgáltatást kívánnak nyújtani az országban, és ezzel párhuzamosan már el is indította a toborzást.
A hirdetések alapján a bank elsősorban a vállalati üzletágra fókuszálna, és olyan szakembert keres, aki képes nagyvállalati ügyfélkört kiépíteni Romániában. A feladat lényegében egy jelentős céges portfólió felépítése, különös tekintettel azokra a szolgáltatásokra, amelyeket az uniós szabályozás keretein belül lehet nyújtani, írja az Economica.
A mostani visszatérés az úgynevezett európai szolgáltatási rendszerre épül. Ennek lényege, hogy egy uniós pénzügyi intézmény saját hazai engedélyével más tagállamokban is kínálhat szolgáltatásokat, anélkül hogy teljes értékű helyi bankot kellene alapítania. A DSK ebben a konstrukcióban Bulgáriából működik, miközben Romániában is jelen lehet. Hasonló modellben működik több nemzetközi szereplő is a román piacon.
A DSK a banki szolgáltatások teljes spektrumát kínálhatja, a hitelezéstől és betétgyűjtéstől kezdve a lízingen és faktoringon át.
Az OTP korábban hosszabb ideig, közel másfél évtizeden keresztül volt jelen Romániában saját leánybankkal, azonban a növekedési stratégiája több ponton is akadályokba ütközött. A bank 2018-ban megpróbálta felvásárolni a Banca Romaneascát, de a román jegybank ezt nem engedélyezte.
A helyzetet tovább nehezítették azok az ügyek, amelyekben a bank egyes vezetői és alkalmazottai is érintettek voltak, köztük korábbi felsővezetők. Ezek az eljárások és a hozzájuk kapcsolódó pénzmozgások, amelyek több esetben a volt szovjet térséghez köthetők, jelentős reputációs kockázatot jelentettek az OTP számára a román piacon, írja az Economica.
A bank végül a kivonulás mellett döntött, és a román leánybankját a Banca Transilvania vásárolta meg, 350 millió eurós tranzakció keretében.
