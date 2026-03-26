Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma

A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

A vállalat kedden jelentette be, hogy benyújta a kibocsátási tájékoztatóját az amerikai tőzsdefelügyeletnek. Egy az ügylethez közel álló forrás szerint az SK Hynix a teljes részvényállományának mintegy 2-3 százalékát vezetné be a piacra.

Ez a jelenlegi piaci kapitalizáció alapján 9,6–14,4 milliárd dolláros értéket képvisel.

Az összeg jelentősen meghaladná a dél-koreai Coupang 2021-es, 4,6 milliárd dolláros amerikai tőzsdei bevezetését.

A befolyó tőkét a cég a dél-koreai Jonginban, valamint az amerikai Indiana államban épülő chipgyárainak finanszírozására fordítaná. A világ egyik legnagyobb memóriachip-gyártójaként az SK Hynix jelentős kapacitásbővítésbe kezdett. Erre a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok iránti megugró kereslet miatt van szükség. Kvak Nodzsong vezérigazgató az éves közgyűlésen hangsúlyozta, hogy az amerikai tőzsdei bevezetés a vállalat újraértékelését is szolgálja. Ezzel a lépéssel ugyanis a világ legnagyobb részvénypiacán jelenhetnek meg, ahol a meghatározó félvezetőipari szereplőket is jegyzik.

A vállalat azt is közölte, hogy több mint 100 ezer milliárd von nettó készpénzállomány elérését tűzte ki célul. Ezt a 2025 végén mért 12 700 milliárd vonhoz képest szeretnék megvalósítani, bár pontos határidőt nem jelöltek meg. A tervek hátterében az áll, hogy az SK Hynixnek egyszerre több kihívással kell szembenéznie. Kezelniük kell az AI-chipek iránti robbanásszerű keresletet, a geopolitikai kockázatokat, valamint a Trump-kormányzat félvezetőipari vámpolitikáját. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter korábban jelezte: az Egyesült Államokban nem beruházó dél-koreai és tajvani chipgyártók

akár 100 százalékos büntetővámokkal is szembesülhetnek.

A bejelentés ugyanakkor komoly ellenállást váltott ki a befektetők körében. A befektetőket és jogászokat tömörítő Korea Corporate Governance Forum szerdán közölte, hogy ellenzi az új részvények kibocsátását. Érvelésük szerint a lépés felhígítja a meglévő részvényesek tulajdoni hányadát. Emellett aláássa a részvényesi érdekek védelmét célzó, nemrég módosított dél-koreai jogszabályokat is. A szervezet szerint a vállalat a 2026–2028-as időszakban a beruházások és a kutatás-fejlesztési kiadások levonása után is bőséges szabad cash flow-t termel majd. Emiatt célravezetőbb lenne, ha a cég inkább a saját részvényeinek 10-15 százalékát vásárolná vissza, és ezeket használná fel az amerikai tőzsdei bevezetéshez.

Az IBK Asset Management egyik alapkezelője hasonló véleményt fogalmazott meg. Kifejtette: nem érti, miért van szükség új részvények kibocsátására, amikor a tőzsdei bevezetés a meglévő papírok értékesítésével is megvalósítható lenne. Egy részvény-visszavásárlási programmal kombinálva ez a megoldás minden érintett számára kedvezőbb kimenetelt eredményezne.

Forrás: Reuters

