  • Megjelenítés
Bekövetkezhet az, amitől sokan féltek: hiába Trump ujjongása, hatalmas zuhanás jöhet az Egyesült Államokban
Befektetés

Portfolio
Donald Trump elnök a kormányülésen kedvezően értékelte az iráni háború gazdasági hatásait. Kijelentette, hogy az olajárak emelkedése és a tőzsdei visszaesés is elmaradt a várakozásaitól. A Wall Street elemzői ugyanakkor egyre nagyobb esélyt látnak egy közelgő recesszióra - közölte a Cnbc.

Trump a csütörtöki kormányülésen Scott Bessent pénzügyminiszterhez fordulva közölte:

az olajárak nem emelkedtek annyira, amennyire gondoltam.

Az elnök hozzátette, hogy az árak hamarosan visszatérnek a korábbi szintre, sőt, akár annál is alacsonyabbra süllyedhetnek.

Az amerikai nyersolaj ára a konfliktus korábbi szakaszában megközelítette a hordónkénti 100 dollárt. Azóta azonban némileg visszaesett a jegyzés, miután Trump többször is a harcok mielőbbi lezárását ígérte. Összességében az olajárak így is több mint 40 százalékkal ugrottak meg a háború kitörése óta. Ez gallononként nagyjából 70 centtel emelte meg a benzin árát az Egyesült Államokban.

Még több Befektetés

A részvénypiacokon szintén érezhető a nyomás. Az S&P 500 index márciusban 4,8 százalékot esett, az idei csúcsához képest pedig 6,5 százalékos veszteséget mutat. Mind az üzemanyagár, mind a tőzsdei teljesítmény kulcsfontosságú mutató Trump számára. Az elnök korábban keményen bírálta Joe Bident az árak emelkedése miatt, február elején pedig büszkén emlegette, hogy a Dow Jones index átlépte az 50 000 pontos lélektani határt.

Az elnök optimizmusával szemben a Wall Street vezető makrogazdasági elemzői az elmúlt napokban

megemelték egy éven belüli recesszió bekövetkezésének esélyét.

A szakértők többsége úgí véli:

ha a háború nem ér véget hamarosan, az infláció és az olajárrobbanás gazdasági következményei súlyos visszaeséshez vezethetnek.

Trump felszólalása közben a főbb tőzsdeindexek negatív tartományban mozogtak, az olaj ára pedig több mint 4 százalékot emelkedett. Az elnök a nap folyamán a közösségi médiában is üzent az iráni tárgyalóknak. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

jobban teszik, ha komolyra fordítják a szót, mielőtt túl késő lesz.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility