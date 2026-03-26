Bekövetkezhet az, amitől sokan féltek: hiába Trump ujjongása, hatalmas zuhanás jöhet az Egyesült Államokban

Trump a csütörtöki kormányülésen Scott Bessent pénzügyminiszterhez fordulva közölte:

az olajárak nem emelkedtek annyira, amennyire gondoltam.

Az elnök hozzátette, hogy az árak hamarosan visszatérnek a korábbi szintre, sőt, akár annál is alacsonyabbra süllyedhetnek.

Az amerikai nyersolaj ára a konfliktus korábbi szakaszában megközelítette a hordónkénti 100 dollárt. Azóta azonban némileg visszaesett a jegyzés, miután Trump többször is a harcok mielőbbi lezárását ígérte. Összességében az olajárak így is több mint 40 százalékkal ugrottak meg a háború kitörése óta. Ez gallononként nagyjából 70 centtel emelte meg a benzin árát az Egyesült Államokban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A részvénypiacokon szintén érezhető a nyomás. Az S&P 500 index márciusban 4,8 százalékot esett, az idei csúcsához képest pedig 6,5 százalékos veszteséget mutat. Mind az üzemanyagár, mind a tőzsdei teljesítmény kulcsfontosságú mutató Trump számára. Az elnök korábban keményen bírálta Joe Bident az árak emelkedése miatt, február elején pedig büszkén emlegette, hogy a Dow Jones index átlépte az 50 000 pontos lélektani határt.

Az elnök optimizmusával szemben a Wall Street vezető makrogazdasági elemzői az elmúlt napokban

megemelték egy éven belüli recesszió bekövetkezésének esélyét.

A szakértők többsége úgí véli:

ha a háború nem ér véget hamarosan, az infláció és az olajárrobbanás gazdasági következményei súlyos visszaeséshez vezethetnek.

Trump felszólalása közben a főbb tőzsdeindexek negatív tartományban mozogtak, az olaj ára pedig több mint 4 százalékot emelkedett. Az elnök a nap folyamán a közösségi médiában is üzent az iráni tárgyalóknak. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

jobban teszik, ha komolyra fordítják a szót, mielőtt túl késő lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

