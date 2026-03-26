Bemondták a felelősök, tényleg pénzügyi összeomlásra kell-e készülni

A Blackstone és az Apollo Global Management egyaránt igyekezett eloszlatni az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiac állapotával kapcsolatos félelmeket. Kenneth Caplan, a Blackstone társ-befektetési igazgatója egy melbourne-i konferencián beszélt erről. Kijelentette, hogy "óriási szakadék" tátong a sajtóhírek és a portfóliójukban tapasztalt valóság között. Kiemelte továbbá, hogy náluk rendkívül alacsony a nemteljesítési arány. Jim Zelter, az Apollo elnöke hasonló hangot ütött meg. Szerinte a drámai címlapok inkább lehetőségeket teremtenek, semmint valós rendszerszintű kockázatokat jeleznének.

A nyugodt hangnem ellenére a piacon kézzelfogható feszültségek jelentkeztek.

Az Ares Management és az Apollo is korlátozta a visszaváltásokat egyes, lakossági befektetőknek szánt alapjaiban, miután megnövekedett a tőkekivonási kérelmek száma. A Blackstone zászlóshajónak számító magánhitel-alapja pedig több mint három év után először zárt havi veszteséggel.

Zelter szerint a visszaváltási hullám részben abból fakad, hogy a lakossági befektetők akár egyharmada is félreértette a megvásárolt termékek likviditási jellemzőit. Bizonyos értékesítési csatornák egyes régiókban nem kommunikálták megfelelően az eszközosztályban rejlő kockázatokat. Ez a hiányosság most likviditási eltéréshez vezetett a rövid távú tőkekivonási igények és a termékek tényleges futamideje között.

Az ausztrál intézményi befektetők is nyugalomra intettek. David Neal, az IFM Investors vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy a mostani volatilitás inkább az eszközosztály növekvő lakossági népszerűségét tükrözi, nem pedig valódi hitelezési stresszt. Sam Sicilia, a Hostplus nyugdíjalap befektetési igazgatója arról beszélt, hogy alapjuk 2010 óta fektet magánhitelekbe, és az alapkezelőiket nem korlátozzák a másodlagos piaci vagy a kényszer-értékesítésből fakadó lehetőségek kihasználásában.

Shemara Wikramanayake, a Macquarie Group vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy az aggodalmak részben a mesterséges intelligencia szoftvercégekre gyakorolt esetleges hatásához kötődnek. A piaci szereplők ugyanis az AI-térnyerés miatt kirobbanó piaci pániktól (az úgynevezett "SaaSpocalypse"-től) tartanak. Ez azonban szerinte nem hitelezési probléma, hanem puszta befektetői félelem, és a Macquarie továbbra is kellően mély piacokat tud találni a hitelkihelyezésekhez.

