Bemondták a felelősök, tényleg pénzügyi összeomlásra kell-e készülni
Bemondták a felelősök, tényleg pénzügyi összeomlásra kell-e készülni

A magánhitelpiac körüli aggodalmak egyáltalán nem tükrözik a valóságot – állítják a világ legnagyobb alternatív vagyonkezelői, akik erősen érdekeltek a magánhitelezésben. Ezzel párhuzamosan viszont sorra korlátozzák a visszaváltásokat az iparágban, és több alap is súlyos veszteségeket könyvelt el – írja a Bloomberg.

A Blackstone és az Apollo Global Management egyaránt igyekezett eloszlatni az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiac állapotával kapcsolatos félelmeket. Kenneth Caplan, a Blackstone társ-befektetési igazgatója egy melbourne-i konferencián beszélt erről. Kijelentette, hogy "óriási szakadék" tátong a sajtóhírek és a portfóliójukban tapasztalt valóság között. Kiemelte továbbá, hogy náluk rendkívül alacsony a nemteljesítési arány. Jim Zelter, az Apollo elnöke hasonló hangot ütött meg. Szerinte a drámai címlapok inkább lehetőségeket teremtenek, semmint valós rendszerszintű kockázatokat jeleznének.

A nyugodt hangnem ellenére a piacon kézzelfogható feszültségek jelentkeztek.

Az Ares Management és az Apollo is korlátozta a visszaváltásokat egyes, lakossági befektetőknek szánt alapjaiban, miután megnövekedett a tőkekivonási kérelmek száma. A Blackstone zászlóshajónak számító magánhitel-alapja pedig több mint három év után először zárt havi veszteséggel.

Zelter szerint a visszaváltási hullám részben abból fakad, hogy a lakossági befektetők akár egyharmada is félreértette a megvásárolt termékek likviditási jellemzőit. Bizonyos értékesítési csatornák egyes régiókban nem kommunikálták megfelelően az eszközosztályban rejlő kockázatokat. Ez a hiányosság most likviditási eltéréshez vezetett a rövid távú tőkekivonási igények és a termékek tényleges futamideje között.

Az ausztrál intézményi befektetők is nyugalomra intettek. David Neal, az IFM Investors vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy a mostani volatilitás inkább az eszközosztály növekvő lakossági népszerűségét tükrözi, nem pedig valódi hitelezési stresszt. Sam Sicilia, a Hostplus nyugdíjalap befektetési igazgatója arról beszélt, hogy alapjuk 2010 óta fektet magánhitelekbe, és az alapkezelőiket nem korlátozzák a másodlagos piaci vagy a kényszer-értékesítésből fakadó lehetőségek kihasználásában.

Shemara Wikramanayake, a Macquarie Group vezérigazgatója arra mutatott rá, hogy az aggodalmak részben a mesterséges intelligencia szoftvercégekre gyakorolt esetleges hatásához kötődnek. A piaci szereplők ugyanis az AI-térnyerés miatt kirobbanó piaci pániktól (az úgynevezett "SaaSpocalypse"-től) tartanak. Ez azonban szerinte nem hitelezési probléma, hanem puszta befektetői félelem, és a Macquarie továbbra is kellően mély piacokat tud találni a hitelkihelyezésekhez.

A magánhitelezés kockázataival ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

