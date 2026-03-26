Fájdalmas jövőt vázolt fel a csúcsvezető: még a háború azonnali lezárása sem mentené meg a gazdaságot

Rob Kapito, a BlackRock elnöke a csütörtöki Ázsiai-Csendes-óceáni Pénzügyi és Innovációs Szimpóziumon elmondta,

hogy a háború akár két százalékponttal is visszavetheti a gazdasági növekedést.

Az infláció ezzel párhuzamosan hasonló mértékben emelkedhet, még abban az esetben is, ha a konfliktus hamarosan véget ér. Kapito szerint az olaj hordónkénti ára akár 150 dollárig is felszökhet. Ez még akkor is bekövetkezhet, ha már holnap békét hirdetnek, mivel a megzavart ellátási láncok helyreállítása hosszú időt vesz igénybe.

A legnagyobb aggodalomra az ad okot, hogy az emberek nem néznek szembe ezzel a kockázattal, hanem egyszerűen optimista forgatókönyveket feltételeznek

- mondta a BlackRock elnöke. A hagyományos fedezeti stratégiák ezúttal nem működnek. Bár a háború közel egy hónapja tart, az S&P 500 index kevesebb mint 5 százalékot esett, az arany árfolyama viszont csaknem 15 százalékot zuhant. Az amerikai államkötvények eközben az olajár emelkedése által gerjesztett inflációs félelmek miatt gyengültek. Kapito kiemelte, hogy korábbi konfliktusok idején a rövid lejáratú állampapírok és az arany vásárlása, valamint a részvénypiac shortolása bevált receptnek számított. Mostanra azonban ez a séma teljesen felborult.

Jim Zelter, az Apollo Global Management elnöke ugyanezen a rendezvényen szintén óvatosságra intett. Szerinte egy elhúzódó konfliktus jelentősen növeli az amerikai recesszió és a hitelciklus fordulójának kockázatát. Zelter rámutatott, hogy az amerikai fogyasztók már a háború előtt is gyengülő bizalmat mutattak, pedig az elmúlt években ők jelentették a gazdaság fő pillérét. Az emelkedő olajárak most tovább rontják ezt a helyzetet.

Ez nem is annyira kamatsokk, mint inkább egy bizalmi sokk a világ legnagyobb gazdaságának fogyasztói kiadásaiban

- fogalmazott.

Kapito a rövid távú kockázatok ellenére hosszabb távon bizakodónak mutatkozott. A mesterséges intelligencia terjedését és a magántőkepiaci befektetések térnyerését olyan strukturális trendekként emelte ki, amelyek a jövőben is kedvező hátteret biztosíthatnak a befektetők számára.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ