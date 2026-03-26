Felbukkant az iráni háború váratlan fegyvere – 3 részvény, amely profitálhat a közel-keleti válságból

A Közel-Keleten a víz nem csak egyszerű nyersanyag, hanem stratégiai infrastruktúra – és egyre inkább geopolitikai fegyver is. Ha egy régió ivóvízellátása sérülékeny, energiaigényes sótalanító rendszereken múlik, akkor egy konfliktus nemcsak humanitárius, hanem egyben befektetési sztorivá is válik. Mert ahol nő a vízbiztonsági kockázat, ott előbb-utóbb megjelennek a beruházások is: új sótalanító kapacitások, vízkezelési fejlesztések, hálózati modernizáció és újrahasznosítás. A nagy kérdés tehát már nemcsak az, hogy a víz lehet-e a jövő egyik legfontosabb stratégiai erőforrása, hanem az is: mely tőzsdei cégek profitálhatnak abból, ha a vízhiány világszerte üzleti lehetőséggé válik?

A víz lehet az új fegyver

A Portfolio-n március közepén megjelent nagyelemzésben arra világítottunk rá, hogy az ivóvíz válhat az iráni háború új fegyverévé; a Közel-Keleten a víz ugyanis nem pusztán környezeti vagy gazdasági kérdés, hanem egyre inkább geopolitikai és katonai tényezővé növi ki magát.

Az öböl menti államok jelentős része a természetes édesvízkészletek hiánya miatt ugyanis nagy arányban sótalanított tengervízre támaszkodik, vagyis az ivóvízellátásuk energiaigényes, drága és sérülékeny infrastruktúrától függ.

Ha egy konfliktus során egy erőmű, kikötő, vezeték vagy sótalanító üzem kiesik, az nemcsak energiapiaci, hanem közvetlen vízellátási válságot is okozhat.