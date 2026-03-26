Megőrült a piac: brutális tétekkel fogadnak a történelmi olajrekord megdőlésére

Az olajpiaci kereskedők egyre nagyobb tétekkel fogadnak arra, hogy a Brent nyersolaj jegyzése áprilisig elérheti a történelmi csúcsot jelentő hordónkénti 150 dollárt. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az Öböl-térség kőolajexportja továbbra is akadozik.

A Brent nyersolaj májusi határidős jegyzése jelenleg

107 dollár körül mozog hordónként.

Ez közel 50 százalékos emelkedést jelent február 28. óta, amikor az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletek gyakorlatilag elvágták az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül. Az árfolyam továbbra is rendkívül volatilis, annak ellenére, hogy Washington és Teherán között megjelentek a konfliktus lezárására irányuló tárgyalások első óvatos jelei.

A származékos piacon az elmúlt hetekben megtízszereződtek azok a pozíciók, amelyek arra fogadnak, hogy az olaj ára április végéig eléri legalább a 150 dolláros szintet. Ez meghaladná a Brent 2008-ban felállított, hordónkénti 147 dolláros történelmi rekordját. Az ICE adatai szerint az április végi lejáratú, 150 dolláros vételi opciók nyitott kötésállománya 28 941 lotra nőtt. Mivel egyenként ezer hordónak megfelelő tételekről van szó, ez jelentős ugrás az egy hónappal ezelőtti, mindössze 3 374 lotos szinthez képest.

A jelenlegi árfolyamon számolva ez közel 3 milliárd dollár értékű nyersolajnak felel meg.

A 150 dolláros szint mellett a 160 dolláros vételi opciók nyitott kötésállománya a nulláról 14 676 lotra ugrott, ami mintegy 1,5 milliárd dollárnyi olajat jelent. A 200 és 240 dollár közötti vételi opciókban további nagyjából 1 milliárd dollárnyi pozíció halmozódott fel. Sőt, a 300 dolláros júniusi vételi opcióban is megjelent némi érdeklődés.

Ezek az opciók egyértelműen jelzik, hogy a befektetők szélsőséges kimeneteleket is valószínűnek tartanak, és igyekeznek fedezni ezeket a kockázatokat

- mondta Tim Skirrow, az Energy Aspects származékos és energetikai üzletágának vezetője.

A világ napi olajkínálatának nagyjából egyötöde jelenleg az Öböl-térségben rekedt. Ez a fizikai olaj árát, valamint a szállítási és biztosítási költségeket egyaránt többéves vagy éppen történelmi csúcsokra lökte. Az eladási opciók piaca ugyanakkor más képet mutat. Az április végi lejáratú pozíciók zöme a jelenlegi árnál jóval alacsonyabb, hordónkénti 45-70 dolláros sávba koncentrálódik. Bár itt is nőttek a pozíciók, a növekedés üteme lényegesen elmarad a vételi oldalétól. Ez arra utal, hogy a befektetők mindkét irányban számolnak szélsőséges forgatókönyvekkel, de a további áremelkedés esélyét magasabbra becsülik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ