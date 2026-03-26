Szép számokat közölt az OTP, jócskán hozzátett az öngondoskodási piac szárnyalásához

A növekedés különösen a nyugdíjpénztári piacon volt figyelemre méltó:
tavaly összesen mintegy 40 000-en léptek be önkéntes nyugdíjpénztárakba, ebből 25 000 új tag az OTP Nyugdíjpénztárat választotta,
és ők túlnyomó többségükben aktív tagdíjfizető tagok. Az OTP Nyugdíjpénztár ezzel a – szektor egészénél dinamikusabb – bővüléssel megőrizte vezető szerepét a piacon, közel 295 ezer fős tagsággal már a piac több mint negyedét tudhatta magáénak (27,28%) az év végére, a kezelt vagyona pedig meghaladta az 538,6 milliárd forintot.
Az OTP Egészségpénztár 2025 végére 35,5 milliárd forintot meghaladó vagyonnal és több mint 443 ezer taggal rendelkezett, miután minden második új belépő az OTP mellett döntött, ez 35,21%-os taglétszám szerinti piaci részesedést eredményezett.
A pénztárak növekedése idén is folytatódik: február végére az egészségpénztári taglétszám átlépte a 452 ezer főt, míg a nyugdíjpénztárban március harmadik hetében a 300 ezredik tagot köszönthették.
Az OTP Pénztárak tagságának átlagéletkora 39 évre csökkent,
ami az öngondoskodás iránti növekvő érdeklődést jelzi a fiatalabb generációk körében. Különösen figyelemreméltó, hogy az egészségpénztári tagok fele már a 18-35 éves korosztályból kerül ki. A közlemény aláhúzza: a minél korábban elindított öngondoskodás jelentősen növeli a pénzügyi biztonságot és a későbbi életminőséget.
A nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása iránt is jelentős volt az érdeklődés az OTP Nyugdíjpénztárnál:
- több mint 14 ezer befogadott kérelemmel
- közel 28 milliárd forintot fizettek ki a tagok igénylése alapján,
- a legtöbb igény ingatlankorszerűsítésre (54,86%), lakáshitel-törlesztésre (27,62%) és lakásvásárlásra (14,06%) érkezett.
Bár sokan éltek a 2025. december 30-ig elérhető lakáscélú felhasználás lehetőségével,
az öngondoskodási forma iránti bizalom továbbra is erős: a tagok a kifizetést követően is fenntartották tagságukat
– emeli ki a közlemény.
