Veszteséggel szabadulna meg egykor drágán vett üzletágától a kártyaóriás

A Financial Times értesülései szerint a Mastercard eladná valós idejű fizetési üzletágát. Ezt a részleget a vállalat még 2019-ben vásárolta meg 3,2 milliárd dollárért a dán Nets Grouptól.

A kártyatársaság befektetési bankárokat bízott meg az értékesítés lebonyolításával. A gazdasági lap szerint az üzletág elsősorban a magántőke-befektetők érdeklődésére tarthat számot. A tranzakció

várhatóan alacsonyabb áron valósulhat meg, mint amennyit a Mastercard annak idején fizetett az egységért.

A Mastercard 2019-ben szerezte meg a skandináv Nets fizetési csoport vállalati szolgáltatásokért felelős üzletágának többségi tulajdonrészét. A vállalat e hónap elején azt is bejelentette, hogy akár 1,8 milliárd dollárért felvásárolja a stablecoin-infrastruktúrával foglalkozó BVNK céget.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 17. Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

