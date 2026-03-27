Jöhet a nagy pénzügyi összeomlás: bemondta a neves pénzember, hogyan készül ő maga a válságra

Híres jósokra hivatkozva emleget 2026-os piaci összeomlást a nagy megmondásairól elhíresült Robert Kiyosaki. A pénzügyi guru szerint a válság egyben lehetőség is, és ilyenkor lehet igazán meggazdagodni.

Újabb harsány bejegyzéseket tett közzé az X-en Robert Kiyosaki, aki szerint bizonyos jósok már évszázadokkal ezelőtt egy 2026-ban bekövetkező globális krízis lehetőségéről beszéltek.

Nostradamus az 1500-as években azt mondta, hogy 2026-ban katasztrófa éri a világot. Edgar Cayce az 1950-es években szintén egy 2026-ban bekövetkező masszív összeomlást jósolt.

– sorolja a guru. Kiyosaki ugyan nem állítja biztosra, hogy valóban válság következik, de felteszi követőinek a kérdést: "Ha 2026-ban valóban hatalmas összeomlás lesz, gazdagabb leszel vagy szegényebb?"

A bestseller szerző azt is elárulta: ő személy szerint arra készül, hogy egy esetleges piaci visszaesés során is növelje vagyonát. Következő bejegyzésében Kiyosaki azért pontosította álláspontját, hangsúlyozva, hogy nem tudja, tényleg megvalósulnak-e a jövendölések, de régóta olyan eszközökbe fektet, amelyeket szerinte a kormányok és a pénzügyi rendszer intézményei nem tudnak "kinyomtatni".

Nem fektetek részvényekbe, S&P 500 indexkövető eszközökbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokba. Nem fektetek semmibe, amit a kormány vagy a bankrendszer képes létrehozni

– osztotta meg stratégiáját a guru. Ehelyett hosszú távon olyan eszközökben hisz, mint az ingatlanok, az energiaipari befektetések vagy a nemesfémek, valamint a Bitcoin és az Ethereum.

Kiyosaki szerint a nagy piaci visszaesések kedvező beszállási pontokat teremthetnek a hosszú távon gondolkodó befektetők számára. Egyik posztjában megemlíti Warren Buffett nevét is, aki szerinte jelentős készpénzállománnyal vár egy esetleges piaci korrekcióra. A guru posztjait természetesen érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen híres arról, hogy nagy megmondásokkal hívja fel magára a figyelmet.

