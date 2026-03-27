Jöhet a nagy pénzügyi összeomlás: bemondta a neves pénzember, hogyan készül ő maga a válságra

Újabb harsány bejegyzéseket tett közzé az X-en Robert Kiyosaki, aki szerint bizonyos jósok már évszázadokkal ezelőtt egy 2026-ban bekövetkező globális krízis lehetőségéről beszéltek.
Nostradamus az 1500-as években azt mondta, hogy 2026-ban katasztrófa éri a világot. Edgar Cayce az 1950-es években szintén egy 2026-ban bekövetkező masszív összeomlást jósolt.
– sorolja a guru. Kiyosaki ugyan nem állítja biztosra, hogy valóban válság következik, de felteszi követőinek a kérdést: "Ha 2026-ban valóban hatalmas összeomlás lesz, gazdagabb leszel vagy szegényebb?"
2026 CRASH?FUTURISTS:Nostradamus in 1500 said disaster would hit the world in 2026.Edgar Cayce in 1950 also predicted a massive crash occurring in 2026.What do you think?You may want to tune into YouTube videos for more details on these two famous futurist predictions.…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 27, 2026
A bestseller szerző azt is elárulta: ő személy szerint arra készül, hogy egy esetleges piaci visszaesés során is növelje vagyonát. Következő bejegyzésében Kiyosaki azért pontosította álláspontját, hangsúlyozva, hogy nem tudja, tényleg megvalósulnak-e a jövendölések, de régóta olyan eszközökbe fektet, amelyeket szerinte a kormányok és a pénzügyi rendszer intézményei nem tudnak "kinyomtatni".
Nem fektetek részvényekbe, S&P 500 indexkövető eszközökbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokba. Nem fektetek semmibe, amit a kormány vagy a bankrendszer képes létrehozni
– osztotta meg stratégiáját a guru. Ehelyett hosszú távon olyan eszközökben hisz, mint az ingatlanok, az energiaipari befektetések vagy a nemesfémek, valamint a Bitcoin és az Ethereum.
Kiyosaki szerint a nagy piaci visszaesések kedvező beszállási pontokat teremthetnek a hosszú távon gondolkodó befektetők számára. Egyik posztjában megemlíti Warren Buffett nevét is, aki szerinte jelentős készpénzállománnyal vár egy esetleges piaci korrekcióra. A guru posztjait természetesen érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen híres arról, hogy nagy megmondásokkal hívja fel magára a figyelmet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
