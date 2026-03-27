Jön a nagy vízválasztó a tőzsdéken: erre a dátumra kell odafigyelni az iráni olajsokk után

Megremegteti a világgazdaságot az iráni háború
A Portfolio-n március 25-én megjelent nagyelemzésben azt mutattuk be, hogy a közel-keleti háború gazdasági következményei nem pusztán az energiaárak azonnali megugrásában, hanem már a hivatalos növekedési és inflációs pályák romlásában is megjelentek.
Az EKB friss előrejelzése szerint ugyanis az eurózóna 2026-os növekedési várakozása 1,2%-ról 0,9%-ra csökkent, miközben az inflációs prognózis 2,1%-ról 2,6%-ra emelkedett, ráadásul ez még csak az óvatos alapforgatókönyv, mert az extrémebb szcenáriók tartósabb ellátási zavarral, magasabb olaj- és gázárakkal, valamint nagyobb piaci bizonytalansággal számolnak.
A kedvezőtlen és súlyos forgatókönyvek lényege, hogy a piac számára idővel nem maga a konfliktus ténye válik döntővé, hanem az, hogy mennyire tartós az energiasokk, milyen mélyen gyűrűzik be az inflációba, és mekkora növekedési veszteséget okoz. Az elemzés rámutat, hogy kedvezőtlen esetben érzékelhető növekedési lassulás és közel 1 százalékpontos inflációs többlet jönne,
