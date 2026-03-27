Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát!

Április 1-én új Magyar Állampapír Plusz értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.
A 2031/M2 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei nem változnak az eddig megszokottakhoz képest:
- futamideje 5 év (2031. május 22-én jár majd le);
- évente egy alkalommal, sávosan emelkedő kamatot fizet;
- az éves kamat mértéke 6,50% és 7,50% között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;
- az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 6,97%.
Az első kamatperiódus 2027. május 22-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 7,39%. Ezt követően minden év május 22-én fizet kamatot a papír. Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatják a Magyar Állampapír Pluszt, az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.
Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója korábban a Portfolio konferenciáján kijelentette: le kell vonni az utóbbi évek tanulságait, és új állampapír-stratégiára van szükség, azzal a kettős törekvéssel, hogy hosszabbodjon a lakossági kötvények átlagos hátralévő futamideje, illetve kiegyensúlyozottabb legyen a fix és változó kamatozású papírok aránya, ezáltal mérséklődjön a lakossági portfólió kamatkockázata. A jelek szerint az ÁKK stratégiája sikeres, a lakossági termékpaletta októberi megújítása óta a háztartások szinte kizárólag a fix kamatozású papírokat vásárolják.
A MÁP Plusz az utóbbi hónapokban a második legnépszerűbb lakossági állampapírrá vált, idén a teljes bruttó értékesítési mennyiség kb. 25%-áért felelt, míg a legnépszerűbb papírnak a Fix Magyar Állampapír tekinthető, utóbbi az idei összesített bruttó értékesítés 57%-át tette ki. A MÁP Plusz egyik fontos előnye más lakossági állampapírokkal szemben, hogy évente egy alkalommal (a kamatfizetés utáni 5 munkanapban) ingyenesen visszaváltható a papír, azaz ilyenkor nem kell megfizetni az 1%-os visszavásárlási árfolyamveszteséget.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
