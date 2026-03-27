Nagy döntés előtt a Graphisoft Park részvényesei, hatalmas osztalék sorsa forog kockán

Izgalmasnak ígérkezik a Graphisoft Park április 29-i közgyűlése, ugyanis a részvényeseknek egy fontos kérdésben kell döntenie: a tavalyi ingatlanértékesítésből származó egyszeri nyereség felhasználásáról. Jelen állás szerint két lehetőség van: az egészet kifizetik a részvényeseknek, akiknek így a szokásos osztalékon felül busás rendkívüli kifizetés üti a markát; vagy végtörlesztenek belőle egy hitelt, amely hosszabb távon javíthatja a cég eredményességét. A döntés egyáltalán nem egyértelmű, mindkét opció mellett lehet érvelni. A részletekről kérdeztük Bojár Gábort, a Graphisoft Park alapítóját, igazgatótanácsának elnökét.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Szerdán közzétették a Graphisoft Park osztalékjavaslatát a közgyűlés számára, amely tartalmazza az állandó és rendszeres működés eredménye utáni, valamint az egyszeri, rendkívüli eredmény után fizetendő osztalékot. Az összesen 1,83 eurós javaslatból 0,84 euró az állandó és rendszeres működés eredménye után járna, ami eleve jelentős növekedés a tavalyi 0,71 euró után. Üzletmeneti oldalról mi ennek a legfontosabb forrása?

Az inflációval együtt nőttek a bérleti díjak, ráadásul a kihasználtság is növekedett valamelyest, ezek pozitívan hatottak az eredményességre. De ezen kívül a normál üzletmeneten belül is volt egy fedezeti ügylet zárásához kapcsolódó egyszeri pénzügyi eredmény, így a normál üzletmenetből származó eredmény is kiemelkedően sikeres volt.

A javaslat másik része a rendkívüli eredmény után fizetendő osztalék, amely az egyik fejlesztési terület tavalyi értékesítéséből származik, értéke pedig részvényenként 0,99 euró. Mi ennek a sztorija?

Volt egy építési, fejlesztési területünk a Graphisoft Park legdélibb részén, ahol korábban terveztünk irodafejlesztést. Egyes bérlőink jelezték, hogy szeretnének egy új épületet, amit ott akár meg is lehetett volna valósítani, azonban ez bérlőinknek nem tetszett igazán, mert ez a terület vizuálisan már nem része a Graphisoft Parknak. Viszonylag keskeny, nagyon délen van, továbbá egy közút is elválasztja a Graphisoft Park többi részétől. A kerület főépítésze is azt javasolta, hogy városképi szempontból ide inkább lakások valók.

Ugyanakkor mindig is az volt az üzleti stratégiánk, hogy csak olyan fejlesztésbe vágunk bele, aminek a piacát jól ismerjük. A lakáspiacot viszont nem ismerjük, ezért döntöttünk úgy, hogy eladjuk a területet egy olyan fejlesztőnek, aki érti ezt a piacot és minőségi fejlesztést végez.

Elfogadtuk a Synergy Construct ajánlatát, kaptunk egy jó árat, és mivel a nyereség abból a különbségből származott, hogy mennyi volt ennek az ingatlannak az eredeti bekerülési költsége húsz-harminc évvel ezelőtt, jelentős, mintegy 11 millió euró profit keletkezett.

Ez egy rendkívüli, egyszeri nyereség, és adódik a kérdés, hogy mi legyen a sorsa.

A rendkívüli osztalékkal a befektetők markát összességében jelentős kifizetés érhetné, de az igazgatótanács közben azt is felvetette, hogy az egyszeri nyereséget inkább az egyik lejáró hitel végtörlesztésére kellene fordítani. Ez utóbbiról mit kell tudni?

Év végén lejár az egyik nagyon kedvezményes hitelünk - egy NHP keretében felvett, rendkívül alacsony kamatú hitel. Ha ezt most refinanszírozzuk, akkor jóval magasabb kamatköltséggel kell számolnunk, ami érezhetően rontaná a cég eredményét. A döntés viszont attól is függ, hogy ez a 11,6 millió lejáró tartozást milyen kamat mellett tudjuk refinanszírozni. Reményeim szerint a közgyűlés idejére erről már többet fogunk tudni.

Egy kamatnak mindig két tényezője van: a banki kamatmarzs, erre tudunk esetleg jó megállapodást kötni, de ennél nagyobb tényező az aktuális Euribor, illetve annak hosszú távú rögzítése az IRS.

Sajnos a jelenlegi gyorsan változó világgazdasági helyzetben ez utóbbi tényező nagyon ingadozik.

Egy elfogadható kamattal érdemes refinanszírozni, de túl magassal már nem. Azért is jobb minél későbbre halasztani ezt a döntést, hogy addigra jobban lássuk a nemzetközi pénzpiacok mozgását. Nem kell év végéig várni, ha kapunk egy jó banki ajánlatot, előbb is megköthetjük az év végétől érvényes refinanszírozási szerződést. Dolgozunk rajta, a közgyűlés idejére akár már lehet is elfogadható ajánlatunk. De az IRS rögzítése csak szerződéskötés után esedékes és ahogy most is látjuk, ez nagyon gyorsan tud változni, tehát ezt a kockázatot mindenképpen futjuk a refinanszírozási döntéssel.

Mik az érvek a rendkívüli osztalék és a hiteltörlesztés mellett?

A rendkívüli osztalék mellett az az érv, hogy mindenki szeret pénzt kapni. Pénzt kapni jó dolog. De most van ennek a helyzetnek egy hosszabb távú vetülete is, mely szerint a cégnek esetleg egy érezhetően megnövekedett kamatteher ronthatja a jövőbeli eredményét.

Érdekelne, hogy a részvényeseink hogyan látják ezt a kérdést.

Nekem van egy saját érzésem, de számos befektetőnk van különböző érdekekkel. Más lehet a hozzáállása a kérdéshez egy intézményi részvényesnek, mint egy kisrészvényeseknek, illetve attól is függ, hogy ki milyen időtávban gondolkodik befektetőként.

A Graphisoft Parknak több nagybefektetője van 10-15 százalékos tulajdonrésszel, de a közkézhányad is közel 65 százalék. Ön mellett a nagytulajdonosok között van a Hold Alapkezelő, a B.N.B.A. Holding, és az MBH Alapkezelő is. Kiknek a részvételére számít a közgyűlésen?

Az említett nagybefektetők rendszeres résztvevői a közgyűlésnek, tehát ők vélhetően most is ott lesznek. Szeretném viszont, ha minél több kisbefektető is megjelenne. Általában a kisbefektetők közül - akiknek néhány ezer vagy néhány tízezer részvényük van –10-20 szokott eljönni. Most arra számítok, hogy mivel nem csak beszámolunk az eredményeinkről, hanem egy érdemi döntést bízunk a közgyűlésre, a részvételi arány is érdemben magasabb lesz, akár 50-60 kisbefektető is eljöhet. Személy szerint örülnék, ha minél nagyobb létszámban hallanék visszajelzést kisrészvényesektől.

Az áprilisi közgyűlés emellett azért is lesz izgalmas, mert most fog bemutatkozni az új vezérigazgatónk, akivel a részvényesek még nem találkoztak. Ő fog beszámolni a tavalyi eredményekről.

Egyértelműnek tartja a döntést, vagy szoros lehet a szavazás a rendkívüli eredmény felhasználásáról?

Abszolút nem tartom egyértelműnek. Van egy hosszabb távú nyereségesség melletti érvelés, és az azonnali pénzhez jutás. Mindkettő mellett erős érvek vannak, a közgyűlés fog dönteni.

Ön szerint most melyik szolgálja jobban a részvényesi érdeket: a magasabb osztalék vagy a konzervatívabb mérleg?

A cég hitelállománya nagyon alacsony, tehát a mérleg mindenképp konzervatív. A magasabb osztalék és a refinanszírozás még javíthatja is az egyik legfontosabb pénzügyi mutatót, a saját tőkére vetített nyereséget, ugyanis a magas osztalékfizetés csökkenti a saját tőkét, és ha az ezzel járó kamatteher arányaiban nem rontja ennél jobban nyereséget, akkor ez az elemzők által kedvelt mutató javulhat.

Nekem azonban ehhez a céghez nemcsak pénzügyi érdekem fűződik, hanem érzelmi szempontjaim is vannak. Számomra különösen fontos a cég hosszú távú biztonsága és ez annál jobb, minél kevésbé vagyunk eladósodva.

A SZIT szabályozás is befolyásolhatja, hogy milyen lehetőségek vannak az eredmény felhasználására.

A SZIT szabályozás úgy működik, hogy az igazgatóság köteles a mindenkori nyereség 90 százalékának megfelelő osztalékjavaslatot tenni, de ez nem csorbítja a közgyűlésnek, a részvényeseknek azt a jogát, hogy végül ők döntsenek az osztalékról. Ez jóval lazább, mint az amerikai REIT szabályzás – amelyet módosításokkal a magyar szabályozás is átvett –, ahol a mindenkori nyereség 90 százalékát kötelező kifizetni, nincs alóla kibúvó, ez az ára az adómentességnek.

Az Appenninnél tavaly volt egy hasonló osztalékos sztori, ott végül egyáltalán nem került osztalék kifizetésre, ami sok befektetőknek okozhatott csalódást. Ez mennyire lehet indikáció arra, hogy a Graphisoft Parknál mi történhet majd a közgyűlésen?

Szeretnénk egy ilyen esetet elkerülni. Ha jól tudom, ott a kisrészvényesek szerették volna látni az osztalékot, majd egy meghatározó nagyrészvényes döntése miatt végül egyáltalán nem került sor osztalékfizetésre.

Ezt feltétlenül szeretnénk elkerülni.

Az igazgatótanács a teljes nyereség 90 százalékának kifizetésére tett javaslata mellett hívta fel a közgyűlés figyelmét a lejáró hitelre és annak refinanszírozásával járó többlet teherre, ami időben és összegben véletlenül pont egybeesett egy rendkívüli nyereséggel. Persze mindig közgyűlés dönt, ahol elhangozhat, megvitatható és megfontolható minden részvényesek véleménye.

A tavalyi eredmények erősek lettek, még az egyszeri tételek nélkül is, az idei évre viszont a menedzsment óvatos várakozásokat fogalmazott meg. Mi áll ennek hátterében?

A kezdetektől fogva óvatosságból azzal számolunk, hogy a bizonytalan gazdasági környezet miatt egyes bérlők esetleg nem hosszabbítanak vagy szerződést bontanak, mert rosszul megy nekik az üzlet. Erre eddig nem került sor, ezért is lettek az eredményeink jobbak az előrejelzéseinknél.

Minden bérlő hosszabbított, de az óvatosság továbbra is indokolt.

Hogy látja a hazai kereskedelmiingatlan-piac állapotát, és ezen belül hol helyezi el a Graphisoft Parkot?

A rengeteg állami irodaberuházás miatt az irodapiaci kínálat túlfűtötté vált, általában a kereslet visszaesett. Nálunk azonban ezt nem érezzük, köszönhetően a Park egyedi, technológiai park jellegének és a kivételes zöld környezetnek. Növekszik a kihasználtság, egyes bérlőink növekednek, és új szerződéseket is kötünk. Nagyobb fejlesztésre az északi területen az MVM-et terhelő, már régen esedékes kármentesítés elvégzése előtt nincs lehetőségünk, de van még egy szabad 4000m2-es területünk, ahol egy kisebb irodaépület felépítését előkészítettük, bérlői igény esetén viszonylag rövid időn belül át is tudjuk adni.

Ennek forrása a jelenlegi rendkívüli eredmény felhasználásától függetlenül megteremthető.

A piaci környezet jelentette kihívások ellenére az árfolyam az elmúlt években elég szép emelkedő trendben mozog, gyakorlatilag töretlenül. Mit áraznak a befektetők?

Talán a biztonságos működést és a minőségi szolgáltatást, amit nyújtunk. Ez a bérlőink lojalitásában is megmutatkozik, akik átlagosan több mint 16 éve vannak elkötelezve. A piac értékeli, hogy stabil, kiszámítható működésünk van, és biztos profitabilitást kínálunk, biztos osztalék mellett. Teljesen egyértelmű, hogy a szokásos tevékenységből származó nyereségünk 90 százalékát mindig kiosztjuk. Kezdettől fogva mindig kiosztottuk.

A részvény évek óta jellemzően diszkonttal forog a nettó eszközértékhez képest, mostanában viszont ez a diszkont elkezdett egyre jobban szűkülni. Mi ennek az oka?

A tőzsdén jegyzett ingatlancégek részvényeivel általában a nettó eszközértékhez képest diszkonttal kereskednek. A nettó eszközérték az egyes ingatlanok piaci értékével számol, hogy mennyiért lehet eladni az egyes ingatlanokat. Viszont erre a részvényeseknek nincs közvetlen befolyása, arról nem tudnak dönteni, hogy valamelyik ingatlant eladjuk-e. A déli területet értékesítéséről szóló döntést sem a részvényesek hozták meg, hanem az igazgatótanács. Ezért mindig van egy diszkont – ez nem Magyarországra vagy a Graphisoft Parkra jellemző, hanem nemzetközi ingatlanpiaci trend. Nálunk ennek a szokásos diszkontnak egy részét úgy látszik kompenzálja a megbízható transzparens működés, talán ezért csökkenhetett esetünkben ez a diszkont.

Heteken belül országgyűlési választásokat tartanak. Ön szerint hogyan befolyásolhatja ez a külföldi és hazai befektetők szemében a Graphisoft Park vagy a magyar piac megítélését?

Nem szokatlan, hogy a tőkepiacot befolyásolja egy választás. Személyes véleményem szerint a tőkepiac értékelne egy kormányváltást, ami kiszámíthatóbb politikát, és az Európai Unióhoz való szorosabb kötődést hozhat Magyarországon. Ez a Graphisoft Park vonzerejét is növelheti, például felvásárlási célpontként is vonzóbbá válhatna, ami javíthatná az árfolyamot is.

Voltak mostanában a felvásárlással kapcsolatban megkeresések?

Nem, és úgy tudom külföldről más cégekre se nagyon. Tudomásom szerint mostanában nincsenek megkeresések a tőzsdén lévő cégekre külföldről, ami talán az országgal szembeni bizalmatlanságot tükrözheti.

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.