Rákaptak a magyar fiatalok erre a trendi befektetésre – lendületet kapott az öngondoskodás

A 2025-ös év a pénztárak történetének egyik legerősebb időszaka volt: dinamikusan emelkedett a taglétszám, nőtt a kezelt vagyon, és a fiatalabb korosztály érdeklődése is érezhetően erősödött. Eközben több olyan változás is történt – a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásától az SZJA-mentesség bővüléséig –, amelyek alapjaiban változtatták meg az öngondoskodási piac játékszabályait. Vajon mennyire mozgatták meg ezek a lehetőségek a megtakarítókat, valóban visszafoghatja-e az adó-visszatérítés szerepének csökkenése az öngondoskodást, és mitől válhat vonzóvá a pénztári megtakarítás a fiatalabb generációk számára? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Budai Józseffel, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatójával.

Portfolio: Egy év telt el a legutóbbi beszélgetésünk óta. Milyen volt a mögöttünk hagyott év az OTP Pénztáraknál? Mi az, ami még Önt is meglepte a számokban?

Budai József: A 2025-ös év az OTP Pénztárak történetének egyik legsikeresebb éve volt. Az egészségpénztárhoz 53 500 új tag csatlakozott, így több mint 443 ezer taggal zártuk az évet. A nyugdíjpénztár esetében 25 300 új belépőnk volt, a taglétszám pedig elérte a 295 ezer főt.

Mindkét pénztári portfólió dinamikusan növekedett a tavalyi évben, és külön öröm számunkra, hogy a piaci növekedéshez az OTP Pénztárak teljesítménye nagyban hozzájárult.

Miközben több szereplő stagnálást vagy minimális növekedést tapasztalt, addig az OTP Pénztárak piaci részesedése számottevően emelkedett, mind az egészség-, mind a nyugdíjpénztári piacon körülbelül 1,5 százalékponttal az Önkéntes Pénzárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) adatai alapján. 2025 során a piaci részesedésünk egészségpénztári oldalon 36,3%-ról 37,9%-ra, míg a nyugdíjpénztári piacon 26,5%-ról 28%-ra emelkedett. Az OTP Nyugdíjpénztár kezelt vagyona 488 milliárd forintról 540 milliárd forintra nőtt, tehát a lakáscélú felhasználás ellenére is jelentős vagyonbővülést láttunk.

A tavalyi év egyik nagy újdonsága volt, hogy a nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra is fel lehetett használni. Végül mennyire mozgatta meg ez a lehetőség a tagokat – lényegesen kevesebben éltek vele, mint amire előzetesen számítottak?

Az OTP az elsők között biztosította ezt a szolgáltatást ügyfeleinek, az év egészét tekintve összesen 27,8 milliárd forintot használtak fel a tagjaink lakáscélra. Az igénybevétel a tervezettnél alacsonyabb volt, összesen 14 469 kifizetést hajtottunk végre, az átlagos kifizetési összeg 1,92 millió forint volt. A felhasználási célok rangsorát 55%-kal a felújítás és korszerűsítés vezette, ezt követte 28%-kal a jelzáloghitel-törlesztés, míg 14%-ot tett ki a lakásvásárlás. Emellett kisebb arányban munkáltatói kölcsönkiváltás, telekvásárlás és egyéb célok is megjelentek.

Összességében úgy látjuk, hogy a szektor sikeresen teljesítette a feladatot, aki élni kívánt a lehetőséggel, annak biztosítani tudtuk a hozzáférést.

Az egyik legjelentősebb szabályozói könnyítés volt 2025-ben, hogy megszűnt az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó, sokakat bosszantó 180 napos várakozási idő. Hogyan reagáltak erre a megtakarítók?

Nálunk az önsegélyező kifizetések darabszáma megduplázódott egy év alatt, ami egyértelműen mutatja az érdeklődés erősödését. Különösen a hiteltörlesztéshez, az iskolakezdéshez és a gyermekvállaláshoz kapcsolódó költségek finanszírozása esetében láttunk jelentős növekedést. A 180 napos korlát eltörlése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megtakarítók könnyebben hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz, és ezáltal ezek a felhasználási lehetőségek még inkább előtérbe kerüljenek. A tagoknak így már nem kell fél évvel előre megtervezniük a felhasználást, ami jelentősen növeli a termék rugalmasságát. A laptopok és más digitális eszközök elszámolhatóságát is a komplex öngondoskodási szemlélet részének tekintjük, különösen akkor, ha ez az oktatáshoz vagy képzéshez kapcsolódik, és hozzájárul a mentális és egészségügyi jóléthez.

2026-ban az SZJA-mentességek bővülése új helyzetet teremtett: sok családnak több nettó jövedelem marad a zsebében, de éppen emiatt csökken az adó-visszatérítés kihasználhatósága. Látszik már, hogy ez inkább segíti vagy gyengíti az öngondoskodási hajlandóságot?

Nem tapasztaltunk érdemi változást. Az elmúlt hónapok adatai alapján minimális elmozdulás látható: a hölgyek esetében 1%-kal alacsonyabb, a férfiaknál 1%-kal magasabb az igényléseken belüli részarány, ami gyakorlatilag hibahatáron belüli különbség. Az adó-visszatérítés önmagában nem a termék legfontosabb értékajánlata. Az egészségpénztáraknál a több mint 14 000 partnerből álló hálózatunkban több ezer elfogadóhely kínál 5-20% kedvezményt, ami már komoly vonzerőt jelent, míg a nyugdíjpénztáraknál a hosszabb távon elérhető stabil hozamok erősítik a termék versenyképességét.

A pénztári szektor régóta küzd az elöregedő tagság problémájával. Sikerült összességében fiatalítani az ügyfélkört? Mi az az üzenet vagy értékajánlat, amivel a fiatalabb generáció is megnyerhető?

Az üzeneteink megfogalmazásakor kiemelten fókuszálunk a fiatalabb korosztályokra is. Az OTP Pénztárak, az ÖPOSZ, a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium között folyamatos az együttműködés annak érdekében, hogy olyan értékajánlatokat és kommunikációs megközelítéseket alakítsunk ki, amelyek a fiatalok számára is relevánsak. Az elmúlt időszakban egyértelműen sikerült fiatalítani a pénztári ügyfélkört. Az OTP Nyugdíjpénztári új belépők több mint 40%-a 35 év alatti. Az átlagéletkor is számottevően csökkent: az egészségpénztárban a korábbi 45 évről 37 évre, míg a nyugdíjpénztáraknál az új belépők esetében 47 évről 39 évre mérséklődött.

Úgy látjuk, hogy a fiatalabb generáció egyre nyitottabb az öngondoskodási termékek iránt, és felismeri, hogy saját megtakarításokra is szüksége lesz az egészségügyi kiadások és a nyugdíjcélok fedezésére.

Nemzetközi összehasonlításban a magyar piacon még mindig fájóan alacsony a munkáltatói befizetések aránya. Mit lehet tenni piaci eszközökkel azért, hogy több cég vállaljon szerepet a dolgozók öngondoskodásának támogatásában?

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a munkáltatókat tájékoztassuk az öngondoskodási juttatások biztosításának előnyeiről. Az egészségpénztári célzott támogatások – például szűrővizsgálatok finanszírozása – sok esetben kedvezőbb feltételeket biztosítanak a munkáltatók számára, mint más juttatási formák. A nyugdíjpénztár esetében ugyan nincs járulékkedvezmény, de az értékajánlat fontos eszközzé vált a munkavállalók megtartásában. A munkáltatói átlagos hozzájárulás mértéke 2025-ben a nyugdíjpénztáraknál 24 ezer forint/fő/hó, míg az egészségpénztáraknál 12 ezer forint/fő/hó volt.

Emellett pedig a legnagyobb munkáltatói beléptetések is jól mutatják a növekvő érdeklődést: a nyugdíjpénztáraknál 1000 fő, az egészségpénztáraknál pedig 3000 fő csatlakozott egy-egy munkáltató révén.

Az OTP Bankkal közösen működtetett Gondoskodó Munkáltató Programunk keretében az öngondoskodási termékek mellett pénzügyi megoldásokat és SZÉP-kártyát is kínálunk az ügyfeleknek.

A 2026-os év eddigi számai alapján kitart a lendület, vagy inkább lassulás jöhet a tavalyi erős év után? Mire számítanak az idei év egészét illetően?

Az év első két és fél hónapjának eredményei alapján folyamatos az érdeklődés a pénztári termékek iránt, mind a magánszemélyek, mind a munkáltatók részéről. Célunk, hogy a 2024-2025-ben tapasztalt növekedési lendületet folytassuk 2026-ban is.

A pénztári szektor régi vágya a 150 ezer forintos adó-visszatérítési limit inflációkövető emelése, illetve a munkáltatói hozzájárulás adózásának újragondolása. Ha ez kívánságműsor lenne, Ön milyen szabályozói változásokat szeretne látni a piacon, amelyek új lendületet adhatnának az öngondoskodásnak Magyarországon?

Az online csatornák térnyerése már önmagában is segíti a fiatalabb korosztályok elérését, és az online értékesítés aránya nálunk is folyamatosan növekszik. Az öngondoskodás fontosságának további népszerűsítése, a digitális állampolgárság integrációja a pénztári rendszerekbe szintén hozzájárulhatnak a szektor fejlődéséhez. Az ÖPOSZ folyamatos egyeztetéseket folytat a Magyar Nemzeti Bankkal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal a további lehetőségek feltérképezése érdekében. Az OTP Pénztáraknál továbbra is azon dolgozunk, hogy hosszú távú megoldást kínáljunk ügyfeleinknek az öngondoskodási céljaik eléréséhez.

A cikk megjelenését az OTP Bank Nyrt. támogatta.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

