Újabb döfést vitt be a JP Morgan a magánhitelalapoknak, miközben maga is elindított egy újat

Az Egyesült Államok legnagyobb bankja tételről tételre, majd szektorról szektorra vizsgálta át hitelportfólióját. Ennek során többek között

a szoftveripari kitettséggel rendelkező hitelek értékelését is módosította.

A bank hitelszerződései lehetővé teszik, hogy piaci zavarok esetén a fedezetek alapján átértékelje a magánhitel-eszközöket, sőt, ezt akár bármikor megteheti. A lépés egyelőre csak a hitelfelvevők szűk körét érintette, és nem váltott ki jelentős pótfedezeti felhívásokat (margin call).

Sajnálatos és önmagát erősítő kapcsolat áll fenn az alacsonyabb értékelések és a csökkenő likviditás között

- kommentálta a hírt Sean Dunlop, a Morningstar részvényelemzési igazgatója. Hozzátette, hogy a legtöbb intézménynél a leértékeléshez valamilyen konkrét kiváltó ok, például a kamatfizetés elmaradása szükséges. A JPMorgan azonban kivételt jelent e tekintetben.

A portfólióminőséggel kapcsolatos aggodalmak az elmúlt hónapokban tovább fokozódtak. Ezeket a félelmeket tavaly a First Brands, valamint a kockázatosabb hitelekre szakosodott Tricolor összeomlása is aláhúzta. A befektetők attól is tartanak, hogy a mesterséges intelligenciára épülő termékek alááshatják a szoftvercégek árazási erejét. A likviditás iránti hirtelen roham következtében több nagy piaci szereplő korlátozta a visszaváltásokat. Köztük volt a Morgan Stanley, a BlackRock, az Apollo Global, és legutóbb az Ares Management is, miután a tőkekivonási kérelmek meghaladták az 5 százalékos küszöböt. Mások, például a Blackstone, éppen ellenkezőleg döntöttek: 7 százalékra vagy akár afelettire lazították a limitet.

Eközben a JPMorgan maga is egy új magánhitel-alapot jegyeztetett be az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (SEC).

A JPMorgan Public and Private Credit Fund kibocsátási tájékoztatója szerint a befektetők negyedévente a tőkéjük 7,5 százalékát válthatják vissza. Az alap emellett jogot kért a hatóságtól arra, hogy havonta legalább 2 százaléknyi befektetési jegyet visszavásárolhasson. A tervek szerint az alap nettó eszközértékének legalább 80 százalékát hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe fektetik.

