A globális alapkezelők trendi fejlesztései

A hírek gyártója már bárki lehet, amatőr és profi újságírók egyaránt villámgyorsan, olcsó eszközökkel tudnak publikálni bármit az online térben, amely másodpercek alatt eljut az olvasókhoz. Az információ tömegtermékké vált, bárhol történik valami izgalmas, mobil telefont feltartó, kamerázó emberek jelennek meg és posztolják azt az egész világ számára. A hírek feldolgozása is könnyebbé vált, a szinte mindenkinél megtalálható okos eszközök segítik szűrni és rendszerezni az információkat.
Ha ezt a gyorsaságot és feldolgozási kapacitást vetjük össze a tradicionális megtakarítási termékekkel és banki befektetési szolgáltatásokkal, akkor szembetűnő a leszakadás.
Hagyományosan forgalmazott befektetési alapok vételéhez bankfiókba kell menni, sorszámot húzni, majd papírok kitöltése után egy olyan termékhez jut az ügyfél, amelynek az árfolyama a következő tőzsdei kereskedési napon alakul ki, és leghamarabb a rákövetkező napon jut a birtokába (lehet, hogy még később). Ennyi idő alatt manapság egy katonai konfliktus is ki tud robbanni és lezárulni két atomhatalom között, mint például Pakisztán és India közelmúltban lezajlott légicsatája, amiről hiába titkolóztak a kormányok, azonnal minden kiderült, és amely egyébként átírta egyes harci repülőgépek piaci megítélését.
A pénzügyi szektor persze igyekszik alkalmazkodni az új elvárásokhoz, mobil applikációkon és a digitális bankolás fejlesztésén dolgozik mindenki, de a befektetési termékek átalakulására is szükség van.
Általánossá váló elvárás, hogy a befektető gyorsan reagálhasson a hírekre, kvázi azonnal tudjon befektetni vagy eladni friss árakon és alacsony költségeken.
A befektetési alapok világában ezt az igényt elégítik ki a tőzsdén kereskedhető alapok, az ETF-ek (Exchange Treaded Fund). Az ETF-ek, általában valamilyen részvény vagy kötvény portfólióba történő befektetést tesznek lehetővé. Többnyire passzívan másolják le a tőzsdeindexeket, viszont az utóbbi években elterjedtek az „okos bétájú” (Smart Beta) ETF-ek, amelyekben egy algoritmus válogat ki értékpapírokat a teljes palettáról, és újabban pedig terjednek a portfólió menedzserek által aktívan kezelt alapok ETF formába öntött verzió is. Az ETF paletta népszerűsége drámaian növekszik, az elmúlt években a fejlett országokban jelentős friss tőke ezekbe az alapokba érkezett.
A tőzsdei kereskedés, bár lényegesen gyorsabb mint a befektetési alap forgalmazás, azért kell hozzá több közvetítő: brókercégek, tőzsde, elszámolóház, akiken keresztül elcserélődik az értékpapír és a pénz, lezajlik az üzletkötés.
Kérdés, hogy a jól teljesítő hagyományos befektetési alapok forgalmazását hogyan lehetne felgyorsítani és olcsóbbá tenni? Erre alkalmas a blockchain technológia, amelynek segítségével össze szeretnék fűzni a befektetési jegyeket a tulajdonlásukat igazoló adatcsomaggal, melyet nem lehet meghamisítani és amely úgy küldözgethető, mint egy e-mail, költséges közreműködők nélkül, mégis biztonságosan. Ezt hívja a szakma tokenizációnak, és aki csak teheti, fejleszti a saját megoldását. Már meg is jelent néhány tokenizált befektetési alap, főleg pénzpiaci termékekre intézményi befektetők számára, de csak idő kérdése az elterjedésük.
Van egy harmadik nagy iparági trend, amely már inkább a befektetési lehetőségek kiterjesztéséréről szól, mint a technológiáról. A geopolitikai átalakulás, ami mostanában jelentősen befolyásolja a világ folyását, felerősítette a nem nyilvános, tőzsdéken még nem kereskedett vállalatok illetve infrastruktúra befektetések tőkeigényét.
A kollektív megtakarítási formák jellemzően a befektetőik számára likvidek, folyamatosan be- és kiszállhatnak belőle, ehhez az alap mögött álló értékpapíroknak is széles körben kereskedhetőnek kell lenniük, ezért az alapok kezelői többnyire a nyilvános társaságok értékpapírjait vásárolják. Viszont a tőzsdére bevezetett cégek a töredékét adják a teljes vállalati piacnak.
Korábban ezek a típusú befektetések a lakossági megtakarítók számára nem voltak elérhetőek.
Az energiaátmenet, az elektrifikáció és a többi infrastruktúra fejlesztési igény, az AI és egyéb induló vállalkozások finanszírozása, vagy az európai stratégiai autonómia felépítése rengeteg magántőkét is igényel, ezért a lakossági megtakarítások közvetlen becsatornázása a gazdaság nem nyilvános részébe is fontos európai politikai célkitűzéssé vált. A klasszikus kockázati tőke alapok mellett megjelentek a lakosság felé értékesíthető „Evergreen”, azaz „örökzöld” nyilvános és nyíltvégű befektetési alapok, amelyek korlátok között, de folyamatosan fogadják az új befektetőket és időről időre ki is lehet szállni belőlük. A korlátozottabb likviditásért cserébe ezek az alapok magasabb hozamlehetőséggel kecsegtetnek.
A termék innovációk mellett a nagyon éles árverseny a belső működési modellek átalakítására is rákényszerítik a befektetéseket kezelő cégeket, amelyet főleg az operációs költségek leszorításával és az AI hatékonyságnövelő megoldásainak bevezetésével oldhatnak meg.
Fegyverek, ipar és stagfláció: Így omlott össze a német eufória egyetlen hónap alatt
Kinek mit intézett a szövetségese.
Nagyon furcsa jelenséget produkált egy üstökös: még sosem láttak ilyet a csillagászok
Meglepő folyamatot tártak fel.
Egy egész kamionnyi csokoládé tűnt el nyomtalanul Európában
Tanácstalan a gyártó.
Megállapodást kötött Ukrajna több közel-keleti hatalommal
Megosztják a védelmi tapasztalataikat.
Sokkoló részletek derültek ki az évszázad legnagyobb európai áramszünetéről
A tökéletes vihar, amely sötétségbe borította Ibériát.
Életbe lépett a vészforgatókönyv: csúcson üzemel a kulcsfontosságú kőolajvezeték
Ez sem biztos, hogy elég lesz.
Atomkatasztrófa fenyeget a Közel-Keleten: megszólalt a Roszatom vezetője
Egyre romlik a helyet az orosz vállalat vezére szerint.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.