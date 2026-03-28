A globális alapkezelők trendi fejlesztései

Az elmúlt másfél évtized robbanást hozott az információ áramlás sebességében és feldolgozásában, és új, közvetlen csatornákon jutnak el a hírek az emberekhez. Ez a folyamat a megtakarítási termékeket is megújulásra kényszeríti.

A hírek gyártója már bárki lehet, amatőr és profi újságírók egyaránt villámgyorsan, olcsó eszközökkel tudnak publikálni bármit az online térben, amely másodpercek alatt eljut az olvasókhoz. Az információ tömegtermékké vált, bárhol történik valami izgalmas, mobil telefont feltartó, kamerázó emberek jelennek meg és posztolják azt az egész világ számára. A hírek feldolgozása is könnyebbé vált, a szinte mindenkinél megtalálható okos eszközök segítik szűrni és rendszerezni az információkat.

Ha ezt a gyorsaságot és feldolgozási kapacitást vetjük össze a tradicionális megtakarítási termékekkel és banki befektetési szolgáltatásokkal, akkor szembetűnő a leszakadás.

Hagyományosan forgalmazott befektetési alapok vételéhez bankfiókba kell menni, sorszámot húzni, majd papírok kitöltése után egy olyan termékhez jut az ügyfél, amelynek az árfolyama a következő tőzsdei kereskedési napon alakul ki, és leghamarabb a rákövetkező napon jut a birtokába (lehet, hogy még később). Ennyi idő alatt manapság egy katonai konfliktus is ki tud robbanni és lezárulni két atomhatalom között, mint például Pakisztán és India közelmúltban lezajlott légicsatája, amiről hiába titkolóztak a kormányok, azonnal minden kiderült, és amely egyébként átírta egyes harci repülőgépek piaci megítélését.

A pénzügyi szektor persze igyekszik alkalmazkodni az új elvárásokhoz, mobil applikációkon és a digitális bankolás fejlesztésén dolgozik mindenki, de a befektetési termékek átalakulására is szükség van.

Általánossá váló elvárás, hogy a befektető gyorsan reagálhasson a hírekre, kvázi azonnal tudjon befektetni vagy eladni friss árakon és alacsony költségeken.

A befektetési alapok világában ezt az igényt elégítik ki a tőzsdén kereskedhető alapok, az ETF-ek (Exchange Treaded Fund). Az ETF-ek, általában valamilyen részvény vagy kötvény portfólióba történő befektetést tesznek lehetővé. Többnyire passzívan másolják le a tőzsdeindexeket, viszont az utóbbi években elterjedtek az „okos bétájú” (Smart Beta) ETF-ek, amelyekben egy algoritmus válogat ki értékpapírokat a teljes palettáról, és újabban pedig terjednek a portfólió menedzserek által aktívan kezelt alapok ETF formába öntött verzió is. Az ETF paletta népszerűsége drámaian növekszik, az elmúlt években a fejlett országokban jelentős friss tőke ezekbe az alapokba érkezett.

A tőzsdei kereskedés, bár lényegesen gyorsabb mint a befektetési alap forgalmazás, azért kell hozzá több közvetítő: brókercégek, tőzsde, elszámolóház, akiken keresztül elcserélődik az értékpapír és a pénz, lezajlik az üzletkötés.

Kérdés, hogy a jól teljesítő hagyományos befektetési alapok forgalmazását hogyan lehetne felgyorsítani és olcsóbbá tenni? Erre alkalmas a blockchain technológia, amelynek segítségével össze szeretnék fűzni a befektetési jegyeket a tulajdonlásukat igazoló adatcsomaggal, melyet nem lehet meghamisítani és amely úgy küldözgethető, mint egy e-mail, költséges közreműködők nélkül, mégis biztonságosan. Ezt hívja a szakma tokenizációnak, és aki csak teheti, fejleszti a saját megoldását. Már meg is jelent néhány tokenizált befektetési alap, főleg pénzpiaci termékekre intézményi befektetők számára, de csak idő kérdése az elterjedésük.

Van egy harmadik nagy iparági trend, amely már inkább a befektetési lehetőségek kiterjesztéséréről szól, mint a technológiáról. A geopolitikai átalakulás, ami mostanában jelentősen befolyásolja a világ folyását, felerősítette a nem nyilvános, tőzsdéken még nem kereskedett vállalatok illetve infrastruktúra befektetések tőkeigényét.

A kollektív megtakarítási formák jellemzően a befektetőik számára likvidek, folyamatosan be- és kiszállhatnak belőle, ehhez az alap mögött álló értékpapíroknak is széles körben kereskedhetőnek kell lenniük, ezért az alapok kezelői többnyire a nyilvános társaságok értékpapírjait vásárolják. Viszont a tőzsdére bevezetett cégek a töredékét adják a teljes vállalati piacnak.

Korábban ezek a típusú befektetések a lakossági megtakarítók számára nem voltak elérhetőek.

Az energiaátmenet, az elektrifikáció és a többi infrastruktúra fejlesztési igény, az AI és egyéb induló vállalkozások finanszírozása, vagy az európai stratégiai autonómia felépítése rengeteg magántőkét is igényel, ezért a lakossági megtakarítások közvetlen becsatornázása a gazdaság nem nyilvános részébe is fontos európai politikai célkitűzéssé vált. A klasszikus kockázati tőke alapok mellett megjelentek a lakosság felé értékesíthető „Evergreen”, azaz „örökzöld” nyilvános és nyíltvégű befektetési alapok, amelyek korlátok között, de folyamatosan fogadják az új befektetőket és időről időre ki is lehet szállni belőlük. A korlátozottabb likviditásért cserébe ezek az alapok magasabb hozamlehetőséggel kecsegtetnek.

A termék innovációk mellett a nagyon éles árverseny a belső működési modellek átalakítására is rákényszerítik a befektetéseket kezelő cégeket, amelyet főleg az operációs költségek leszorításával és az AI hatékonyságnövelő megoldásainak bevezetésével oldhatnak meg.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

