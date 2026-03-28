Fegyverek, ipar és stagfláció: Így omlott össze a német eufória egyetlen hónap alatt

Tavaly még úgy tűnt, Németország végre felébredt csipkerózsika-álmából. A bejelentett masszív állami költekezés, a felpörgő védelmi ipar és az olcsó részvények egy olyan sikersztorit rajzoltak ki, amely az egész európai tőzsdét magával húzta. A február végén kirobbant iráni konfliktus azonban a legérzékenyebb pontján találta telibe Európa motorját: az energiafüggőségnél. Lássuk, miért omlott össze ilyen gyorsan a nagy német illúzió, és mi marad a piacokból, ha a háború elhúzódik.

Ha 2026 elején megkérdeztünk volna egy befektetőt, hol látja a legnagyobb fantáziát a világpiacon, meglepően sokan mutattak volna Európára. Az öreg kontinens, amely hosszú éveken át csak kullogott az amerikai technológiai szárnyalás után, már tavaly a kereskedelmi háború idején a figyelem középpontjába került. Nem arról volt szó, hogy Európa egyik napról a másikra a világ növekedési motorjává vált volna. Sokkal inkább arról, hogy több, hosszú ideje hiányzó kirakós darab a helyére került.

Aztán jött február 28., az iráni konfliktus kirobbanása, és a piacok szembesültek a rideg valósággal. A háború ugyanis nem csupán egy újabb "kockázati tényező" lett a listán. Sokkal rosszabb történt: a konfliktus pontosan azokat a pilléreket kezdte el módszeresen lerombolni, amelyek az európai tőzsdei sikersztorit tartották.

Nézzük meg, hogyan épült fel ez a kártyavár, és miért dől össze most olyan látványosan.