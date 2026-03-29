Egy amerikai gyógyszeróriás szerezhette meg az egyik legismertebb AI-biotech céget
A Financial Times vasárnapi értesülése szerint az Eli Lilly 2 milliárd dolláros megállapodást köt a hongkongi tőzsdén jegyzett Insilico Medicine biotechnológiai céggel. A biotech vállalat mesterséges intelligenciát alkalmaz a gyógyszerfejlesztés területén.

a Lilly kizárólagos forgalmazási jogot szerez az Insilico Medicine egyik GLP-1-alapú, cukorbetegség elleni készítményére.

A gazdasági lap meg nem nevezett, az ügyletről közvetlen információval rendelkező forrásokra hivatkozott. A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést.

Az Insilico Medicine a mesterséges intelligenciával támogatott gyógyszerkutatás egyik legismertebb szereplője. A tranzakcióval az amerikai gyógyszergyártó tovább bővítheti GLP-1-portfólióját. Ez a terület jelenleg a cukorbetegség és az elhízás kezelésének legdinamikusabban növekvő szegmense a gyógyszeriparon belül.

Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

Vezettük a Szoboszlai-Lambót - Ez tényleg brutális!

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára
Az iráni katonák alig várják az amerikai szárazföldi csapatokat
Jöhet a nagy pénzügyi összeomlás: bemondta a neves pénzember, hogyan készül ő maga a válságra
