Egy amerikai gyógyszeróriás szerezhette meg az egyik legismertebb AI-biotech céget

A Financial Times vasárnapi értesülése szerint az Eli Lilly 2 milliárd dolláros megállapodást köt a hongkongi tőzsdén jegyzett Insilico Medicine biotechnológiai céggel. A biotech vállalat mesterséges intelligenciát alkalmaz a gyógyszerfejlesztés területén.

Az üzlet keretében

a Lilly kizárólagos forgalmazási jogot szerez az Insilico Medicine egyik GLP-1-alapú, cukorbetegség elleni készítményére.

A gazdasági lap meg nem nevezett, az ügyletről közvetlen információval rendelkező forrásokra hivatkozott. A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az értesülést.

Az Insilico Medicine a mesterséges intelligenciával támogatott gyógyszerkutatás egyik legismertebb szereplője. A tranzakcióval az amerikai gyógyszergyártó tovább bővítheti GLP-1-portfólióját. Ez a terület jelenleg a cukorbetegség és az elhízás kezelésének legdinamikusabban növekvő szegmense a gyógyszeriparon belül.

Forrás: Reuters

