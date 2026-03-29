Gyanús: Trump nagy bejelentései előtt rendre rongyosra keresik magukat rejtélyes befektetők

A legfrissebb eset idén márciusban történt. Egy vagy több ismeretlen kereskedő
egyetlen perc alatt mintegy 500 millió dollár értékben nyitott pozíciót határidős Brent és WTI olajpiaci ügyletekben.
Ez röviddel azelőtt történt, hogy Trump bejelentette az Irán energetikai infrastruktúrája elleni csapások ötnapos elhalasztását.
A bejelentés után az olajárak 15 százalékot zuhantak: a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 112 dollárról 99-re, míg a WTI-é 99-ről 86 dollárra esett. A tőzsdei adatok szerint Trump közösségi médiában közzétett bejegyzésének megjelenését követő hatvan másodpercben több mint 13 ezer lot, vagyis 13 millió hordónak megfelelő mennyiség cserélt gazdát.
Februárban, az Irán elleni amerikai-izraeli csapásokat megelőzően szintén kiugró aktivitás volt megfigyelhető a Polymarket és a Kalshi előrejelzési piacokon. Ezekben a támadásokban vesztette életét Ali Hámenei ajatollah, iráni legfelsőbb vezető. A Polymarket adatai szerint mintegy 529 millió dollár értékben kötöttek fogadásokat a csapások időzítésére vonatkozó kontraktusokra, további 150 millió dollárt pedig Hámenei hatalomból való eltávolítására tettek fel.
A Bubblemaps elemzőcég hat olyan számlát azonosított, amelyekre a légicsapásokat közvetlenül megelőző órákban utaltak jelentős összegeket. Ezek a profilok végül összesen 1,2 millió dollár nyereséget termeltek. Demokrata párti törvényhozók azóta a katonai műveletekhez kapcsolódó fogadások betiltását követelik.
A csapásokat megelőző napon egyéb piaci anomáliák is feltűntek. A vártnál magasabb inflációs adatok jellemzően az állampapírok eladási hullámát szokták kiváltani. Ezzel szemben a kereskedők hirtelen vásárolni kezdték a tízéves amerikai államkötvényeket, amivel 4 százalék alá nyomták a hozamokat.
Januárban egy ismeretlen kereskedő mintegy 410 ezer dolláros nyereséget realizált a Polymarketen. Nagyon alacsony bekövetkezési valószínűséget tükröző áron fogadott Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítására. Tette ezt még azelőtt, hogy az amerikai különleges erők egy hétvégi rajtaütés során elfogták volna Madurót a caracasi rezidenciáján. A kereskedő mindössze 34 ezer dollárt érő pozíciói a január 3-i hadművelet hírére ugrásszerűen felértékelődtek.
Hasonló mintázat volt megfigyelhető már 2025 áprilisában is. Ismeretlen opciós kereskedők milliós téteket tettek az amerikai részvénypiac emelkedésére, csupán percekkel azelőtt, hogy Trump bejelentette a vámszünetet. Ez a döntés az S&P 500 index 9,5 százalékos szárnyalását indította el. Egyes SPY vételi opciók értéke a bejelentés után a tízszeresére nőtt. Az egyik pozíció például 2,14 millió dollárról mintegy 21,44 millióra emelkedett.
A Fehér Ház szóvivője közleményben reagált az esetekre. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati etikai irányelvek szigorúan tiltják a szövetségi alkalmazottak számára a nem nyilvános, belső információkból történő vagyonszerzést. Egyúttal felelőtlenségnek nevezte azokat a konkrét bizonyítékok nélküli feltételezéseket, amelyek az adminisztráció tisztviselőit érintik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
