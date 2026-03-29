Listára tették a világ legkockázatosabb piacait - Mutatjuk, hol van rajta Magyarország

A befektetők nem minden országban ugyanazzal a mércével áraznak: miközben a legstabilabb piacokon már 4-5 százalékos részvénykockázati prémium is elegendő, a legsérülékenyebb gazdaságokban ennek többszörösét várják el. A különbség sokat elárul arról, hogyan látja a piac a politikai, pénzügyi és intézményi kockázatokat világszerte, és arról is, hogy Magyarország hol helyezkedik el ezen a térképen.

Nem minden piacon ugyanaz a kockázat és hozam közötti egyensúly. A világ bizonyos pontjain a befektetők egészen extrém hozamokat várnak el a befektetéseikért, magyarul minél nagyobbak adott országban a kockázatok, annál jelentősebb várt megtérülést hajlandók oda tenni a pénzüket. A logika egyszerű:

minél magasabb az úgynevezett equity risk premium, vagyis a részvénypiaci kockázati prémium, annál kockázatosabbnak ítélik az adott piacot.

Ez nem pusztán a nagyobb árfolyamkilengésekről szól, hanem a szuverén hitelkockázat, a politikai stabilitás, a devizakockázat, az intézményi környezet és a tőkepiaci volatilitás kombinációjáról. Aswath Damodaran, a New York-i Egyetem professzorának becslései szerint a legstabilabb országoknál 4-5 százalék körüli prémiumok látszanak, miközben a legsérülékenyebb piacokon ez 15-30 százalék közelébe is emelkedhet.

Két véglet

A magasabb elvárt hozam nem feltétlenül jelent vonzóbb befektetési lehetőséget. Sokkal inkább azt jelzi, hogy az adott piacon olyan sok a bizonytalanság, hogy csak jelentős felár mellett hajlandóak kockázatot vállalni a befektetők. A legkockázatosabb országok között jellemzően olyan gazdaságok jelennek meg, ahol a hitelminősítés gyenge, az államadósság-finanszírozás sérülékeny, a deviza instabil, vagy a politikai és biztonsági helyzet törékeny.

Damodaran 2026-os táblázata alapján Fehéroroszország, Libanon, Szudán, és Venezuela egy kategóriába esik, a Moody's skáláján a legalacsonyabb adósbesoroslással rendelkeznek (ha rendelkeznek egyáltalán besorolással), valamint a részvény-, és az országkockázati prémium is extrém magas, 31, illetve 27 százalék. Mellettük több afrikai és közel-keleti piac is kétszámjegyű értéket mutat. Magyarország közvetlen földrajzi közeléből egyetlen ország található a listának ezen részén, a több mint 4 éve háborúzó Ukrajna.

A fejlett piacokon ezzel szemben lényegesen alacsonyabb értékek látszanak.

Több nyugat-európai piac is ebbe kategóriába esik, beleértve Svájcot, Németországot, Norvégiát, és Hollandiát. Ausztrália és Új-Zéland szintén a biztonságosabb piacok közé tartozik. Az Egyesült Államoknál 4,69 százalék szerepel a 2026 eleji becslésben, amit részben a Moody's leminősítése is magyaráz. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a piacok kockázatmentesek, hanem azt, hogy a globális összevetésben továbbra is az intézményi stabilitás, a finanszírozhatóság és a jogbiztonság fellegvárainak számítanak.

Magyarország már nem a legbiztonságosabb klubban van

Damodaran 2026 eleji számai szerint Magyarország országkockázati prémiuma 2,5 százalék, a részvénykockázati prémium pedig 6,7 százalék. Mindkét érték érdemben magasabb a nyugat-európai magországok szintjénél,

és már inkább a közepesen kockázatos piacok csoportjába sorolja a Magyarországot.

Még a régión belül is inkább a kockázatosabb piacok között tartják számon a magyar piacot, csak Romániában és Szerbiában magasabb a részvénykockázati prémium, illetve az országkockázati prémium.

Ez azt jelzi, hogy a befektetők a magyar eszközök árazásakor továbbra is számolnak szuverén és makrogazdasági felárral. Ez a gyakorlatban azért fontos, mert a magasabb országkockázati prémium automatikusan megemeli a részvényeknél elvárt tőkeköltséget, vagyis lefelé nyomja a fair értékeltséget. Egyszerűbben fogalmazva: ugyanazt a profitot vagy cash flow-t egy kockázatosabb országban működő vállalat esetében alacsonyabb szorzóval hajlandó beárazni a piac, mint egy svájci vagy német cégnél. Ez különösen fontos a feltörekvő piaci részvények, az IPO-k, valamint a diszkontált cash flow alapú értékelések esetében.

Ha világviszonylatban nézzük, a magyar piac Damodaran 178 országból álló listáján nagyjából a felső harmad alján helyezkedik el, tehát azért messze van a legkevésbé kockázatosnak vélt piacoktól, de nem is különösen negatív a kockázati megítélése. A hazaival azonos értékek szerepelnek például Olaszország, Mexikó, a Fülöp-szigetek, és Indonézia esetében.

A befektetői világkép is romlik

A Világgazdasági Fórum 2026-os Global Risks Reportja szerint az idei év legnagyobb globális kockázata a geoökonómiai konfrontáció, ezt követi az államközi fegyveres konfliktus, a szélsőséges időjárás, a társadalmi polarizáció és a dezinformáció. A jelentés szerint a következő két évre a megkérdezett szakértők fele turbulens vagy viharos globális környezetet vár, míg mindössze 1 százalék számít nyugodt időszakra.

A WEF szerint a világ egyre inkább egy „új versengő rend” felé halad, ahol a gazdasági eszközök fegyverként való használata, az ellátási láncok sérülékenysége, az adósságkockázatok és a technológiai bizonytalanságok egyszerre erősítik a piac törékenységét.

Az országkockázat nem egyszerűen a háborúk vagy politikai válságok függvénye. Az IMD 2025-ös versenyképességi rangsora arra jutott, hogy a kormányzati hatékonyság, a társadalmi kohézió és az előretekintő gazdaságpolitika vált a hosszú távú ellenállóképesség egyik kulcstényezőjévé.

Az intézményi minőség tehát egyre közvetlenebbül jelenik meg a befektetői árazásban is.

Nem véletlen, hogy Svájc, Szingapúr és Hongkong végzett az IMD rangsor élén, miközben a stabilabb állami működés és a kiszámítható üzleti környezet ma már konkrét árazási előnnyé válik a tőkepiacon.

Címlapkép forrása: Getty Images

