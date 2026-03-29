Vezettük a Szoboszlai-Lambót - Ez tényleg brutális!

A Lamborghini több mint hatvan éve ugyanazt csinálja, csak egyre hangosabban és egyre gyorsabban. Nem közlekedési eszközt ad, hanem egy státuszszimbólumot a leggazdagabbaknak, hogy megmutathassák, mennyi pénzük van. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Kanye West vagy Floyd Mayweather mind ilyet hajt. Csapattunk egyet az Etyek körüli utakon, meghajtottuk a super SUV Urust, a szupersportautó Temerariót, és kipróbáltuk a csúcsok csúcsát, a hipersportautó Revueltót is, amihez hasonlót Szoboszlai Dominik is vezet. Ez már nem autózás, hanem fülsüketítő zaj, iszonyat tempó, versenypálya élmény, kontrollált őrület.

A Lamborghini nem autó, hanem életérzés, mondjuk abból egy elég speciális, és ezt a hírességek is pontosan értik, elég csak végignézni a névsort azokról, akiknek van vagy volt Lambójuk. Ott van Kim Kardashian és Kanye West, aki Aventadort kapott ajándékba, Kylie Jennernek is volt egy rikító Lambója, a zenészek közül Chris Brown egyedi fényezésű autót vett, 50 Cent Murciélagóval villogott, de Rick Ross és Young Jeezy is birtokolt már Lambót. A filmsztárok közül Pierce Brosnan neve bukkan fel, a pénzemberek közül Mukesh Ambani és Adar Poonawalla pakolta tele a garázst Urusokkal. A sportolók sem maradhatnak ki, Cristiano Ronaldo komplett kollekciót tart, de Lionel Messi, Kylian Mbappé és Pierre-Emerick Aubameyang, Paul Pogba és Zlatan Ibrahimović is birtokolt Lambót. Az NBA-ben LeBron James, James Harden és Stephen Curry is belekóstolt a márkába, Floyd Mayweather pedig konkrétan ipari mennyiségben halmozza őket.

Szoboszlai Dominik a válogatott felkészülésére legutóbb már a Lamborghinijével érkezett meg, az extravagáns outfitjénél már csak a Revuelto keltett nagyobb feltűnést. Az sem kis sztori, hogy hogyan jutott hozzá, az autóhoz: Jákob Zoltán milliárdos üzletember rendelt volna egy Revueltót, de mivel hosszú volt a várakozási idő, úgy döntött, hogy vesz inkább egy McLarent, de amikor már kifizette, hívták a Lamborghinitől, hogy három év helyett néhány hónapon alatt legyártják a Lambót, ő viszont nem akart egyszerre két új sportautót, ezért lepasszolta a gyártási slotot Szoboszlainak. A luxusprobléma definíciója.

és Most végre én is belekóstolhattam, milyen autóval járnak a nagymenők, egy délelőttön keresztül az Etyek környéki utakon vezettük az Urust, a Temerariót és a Revueltót is!

Menjünk erő alapján szépen felfelé! Kezdjük az Urus SE-vel! Az Urus plug-in hibrid hajtást kapott, amivel kijön a 800 lóerős rendszerteljesítmény. A belső égésű motor és az elektromos rendszer együtt 588 kW-ot ad le, a 0–100 megvan 3,4 másodperc alatt, a végsebesség 312 km/h. Papíron hozza azt, amit ettől a kategóriától elvársz. A vezetési módokkal széles tartományban lehet hangolni, bőven van benne tartalék, és a karaktere inkább arra ösztönöz, hogy használd is.

Kívülről maradt az ismert forma, feszesebb arányokkal és tisztább vonalakkal. Az aerodinamikán finomítottak, a lebegő motorháztető és az új LED-es lámpák adják a fő látványelemet, hátul új diffúzor és friss lámpakép jelent meg, ami visszautal a korábbi sportmodellekre. Az utastérben megmaradt a pilótás hangulat, több alumínium díszítéssel, letisztultabb felületekkel és átdolgozott műszerfallal. A rendszer gyorsabb és átláthatóbb lett, az új HMI és az infotainment már használat közben is kényelmesebb. Ez egy következetes továbbfejlesztés, nagy teljesítménnyel és érezhető technikai előrelépéssel.

A három autó közül, amit kipróbáltunk, nyilván ez a legkényelmesebb, van láb- és fejtér bőven, az ülés sportosan támaszt, de kényelmes. Akinek kell a nagy hang, a vehemens menés a mindennapokban is, az ezt a Lambót választja.

hogy megy? Mint egy bedrogozott vaddisznó.

Azonnal reagál a gázadása, tolja az orrát, mint egy vadállat, talán a nagy test miatt még meglepőbb a gyorsulása, mint ami a Temerarióból meg a revueltoból kijön, mert ott a lapos kaszni miatt számítasz rá, egy 5,1 méter hosszú, 1,6 méter magas és 2,5 tonnás SUV-nál meg kevésbé. Persze megállni is tudni kell, a 440 milliméteres karbon kerámia féktárcsákkal brutális a lassulás. Strada, Sport, Corsa, Sabbia, Terra, Neve, ezekből a módokból lehet választani. Már az utcai móddal is jól megy, de a sport érezhetően rátesz egy lapáttal, hangban és menésben is, a pálya módot meg nem is használhattuk, ott az autó kikapcsol minden vezetéstámogató rendszert. Egyébként ezek az autók már hülye biztosak, helyetted is úton tartanak és ezerféleképpen mentik meg az életedet.

Azért ide leírom, hogy lássuk, mennyire lehet komolyan venni a WLTP-t: vegyesben a fogyasztása hivatalosan 5,7 liter :D Lemerült akksival meg 12,9. Szerintem meg ha valaki lambósan használja, akkor bőven 2-essel kezdődik a fogyasztás.

Teljesítményben a következő szint a Temerario. Az a hibrid hajtással már 920 lóerős, a 0–100 megvan 2,7 másodperc alatt, a végsebesség 343 km/h. Brutál. A hajtásláncban egy dupla turbós V8-as és három villanymotor dolgozik, ez az első ilyen felállású szupersportautó a márka történetében. A PHEV kínálat második tagjaként egyértelműen a teljesítmény és a vezetési élmény van fókuszban, miközben azért a mindennapi használhatóság is fejlődött.

Elképesztően lapos az autó, csak 120 centi magas, ülni már nem is nagyon lehet benne, gyakorlatilag félig fekszel. Már a bejutás is egy élmény, a hatalmas szárnyszerű ajtók felfelé nyílnak, beszállsz, leülsz a padlóra, és ott ér az első meglepetés, még 196 centi magassággal is van elég hely, lábtér bőven, inkább a fejtér a szűk keresztmetszet, de nem vészes. Ami először feltűnik, az az, hogy a beltér mintha a Transformersből lenne, futurisztikus, robotszerű formák, semmi máshoz nem hasonlít.

Beröffented a motort, és egyből egy versenyautóban érzed magad. Az első méterek furcsák, szinte minden kavicsot érzel a feneked alatt, annyira feszes, de aztán ahogy megjön a sebesség, úgy simul ki alattad az út. 9 ezer főlé lehet forgatni a motort, na ott már van hangja, visít, prüszköl, és bármilyen sebességről elképesztően indul meg. Közben minden gázadásra hátba lök a V8-as, ami konkrétan az ülések mögött fekszik, visít a motor, forr a levegő, eszméletlenül tapadnak a hátsó 325 milliméter széles gumik. Libabőr.

És akkor jöjjön a csúcs, a Revuelto! A rendszer 747 kW-ot tud, ami 1015 lóerő, a 0–100 2,5 másodperc, a végsebesség 350 fölött. A klasszikus, 6,5 literes V12-es benzinmotor megmaradt, mellé jött az elektromos rásegítés.

A felépítésnél komolyan hozzányúltak az alapokhoz, a szénszálas monocoque-ot egészen az orrig vitték, ami már kb. olyan, mint a repülőgépeknél. A kovácsolt kompozit szerkezet könnyebb lett, közben nőtt a merevség és a szilárdság is, az egész karosszéria feszesebb és stabilabb. A V12 hátul látványosan ki van pakolva, nem rejtegetik, inkább megmutatják, mi dolgozik az autóban.

Bent is olyan az autó, mintha egy repülő lenne, erősen vezetőközpontú kialakítással. A tér futurisztikus, a kezelhetőség viszont logikus, a kijelzők és a felületek össze vannak hangolva.

Végig a fejemben volt a Porsche analógia, az Urus gyakorlatilag a Lamborghini Cayenne-je, a Temerario a 718-as, a Revuelto pedig a 911. Hogy mi a különbség a Temerario és a Revuelto között? Pont az, ami a 718 és a 911 között. A kisebb a játszósabb, fickósabb, a nagyobb pedig a teljes műsor. A Temerario 470 centi hosszú és 1,7 tonna, a Revuelto 495 centi hosszú és 1,8 tonna, vagyis a Revuelto hosszabb, nehezebb, de egyébként még laposabb is, már csak 116 centi magas.

Azért a Revuelto egy más liga. Már csak a V12 miatt is, olyan hörgés, fújtatás jön ki belőle gázadásra, mintha egy gépbika vadulna meg éppen. A vezetése egyszerre brutális és meglepően kezelhetőbb, mint amit egy ilyen teljesítményű Lamborghinitől várnál.

Eleve Citta, vagyis városi módban indul alapból, teljesen hangtalanul, ez gyakorlatilag arra jó, hogy ne jöjjön ránk azonnal a carabinieri, csendben ki lehessen jutni a városból, ahol aztán indulhat a nagy műsor. Persze azonnal átállíthatjuk más módba az autót, és akkor hörgéssel hívhatjuk fel magunkra a járókelők figyelmét, ez azért nem áll messze a legtöbb Lambó tulajdonostól. Az akksi egyébként elég kicsi, csak 3,8 kWh-s, amivel kb. 10 kilométert lehet elmenni, de nem is ara való a Revuelto, hogy csendben közlekedjenek vele.

Az elektromos rendszer miatt az egész hajtás sokkal azonnalibb, már indulásnál ránt egyet, mintha mindig készenlétben lenne. Gázelvétel és visszaváltás közben is folyamatos a gyorsulás érzése, nincs törés. 9400-ig lehet forgatni a motort, brutális! 345 milliméter szélesek a hátsó gumik, azzal azért bőven van tapadás. Külön flash: a belső visszapillantóba nézve a kis hátsó szélvédőn keresztül látod a V12-es motort, a forró levegő gomolyog felette, a háttérben meg feltűnik a hátsó spoiler, ami sebességtől függően automatikusan állítja a szögét. Az egész műsor egy nagy Dráma!

A kormányzás nyilván elképesztően közvetlen, az összkerékkormányzás miatt gyorsan fordul be, de stabil marad kigyorsításkor is. Az elektromos hajtás egyébként teljesen szürreális, hogy egy 1000 lóerős repülőgépszerű autó képes csendben is gurulni.

A végeredmény egy olyan autó lett, ami a hibrid hajtás, a csendes elektromos gurulás, a tágasabb beltér, a kényelmesebb ülések miatt a hétköznapokban sokkal jobban használható, mint a legendás előd, az Aventador volt, ami akkor is számít, ha tudjuk, hogy akinek Revueltoja van, annak jó néhány másik luxusautója is van a garázsban, szóval nem ennek kell kényelmes, mindennapi bevásárlós, munkábajárós autónak lennie.

Hogy kinek való a Lamborghini? Annak, akinek sok a pénze, és feltétlenül meg is akarja mutatni, hogy van neki. Aki ilyet vesz, az nem rejtőzködő típus, pont ellenkezőleg. Jellemző, hogy a két legnépszerűbb szín a narancssárga és a citromsárga, de előszeretettel kérik a tulajok lilában vagy neonzöldben a Lambójukat (pedig Szoboszlai fekete Revueltoja is pazar). Ezek az autók annyira hivalkodók, hogy kivétel nélkül mindenki megbámulja őket, az autósok villognak, integetnek, a járókelők kapják elő a mobiljukat és fotóznak, még a rendőrök is rázzák a metálvillát.

A dizájn eléggé maszkulin, nem véletlen, hogy szinte csak férfiak veszik a Lamborghiniket, jellemzően a 40-es 50-es korosztály, akik befutottak, megérkeztek.

Ezek az autók nyilván nem olcsók, részben a műszaki tartalom, részben a korlátozott darabszám miatt. Felszereltségtől függően akár sok tízmillió forint is lehet a különbség modellen belül is az autók között, de az Urus ára nagyjából bruttó 140-160 millió forint körül alakul, a Temerario 160-220 millió forintba kerül, a Revuelto ára pedig jellemzően bruttó 250-300 millió forint.

Akik most Urust vagy Temerariót rendelnének, azok valamikor 2027 közepén juthatnak hozzá az autójukhoz, a Revueltonál viszont 2029-ig el van adva a teljes gyártás, ehhez a modellhez csak úgy lehet hamarabb hozzájutni, ha a gyártásban felszabadul 1-2 szabad hely. Egyébként békeidőben még többet kell várni, de az EU-Kína közötti kereskedelmi feszültségek és az amerikai vámháború miatt most Európában valamelyest könnyebb belátható időn belül Lamborghinihez jutni.

Elektromos vagy benzines Lamborgini?



Látjuk, hogy az autóiparban komoly visszalépés van a nagy villanyosítási tervektől, sok gyártó egyszerűen nem vette figyelembe, mit akarnak a vevőik, dollármilliárdos leírásokkal fordulnak vissza hibrid vagy tisztán benzines/dízeles irányba. A Lamborghini villanyautós tervei is látványosan irányt váltottak az elmúlt években. A márka eredetileg komoly belépést tervezett az elektromos korszakba a Lamborghini Lanzadorral, amit 2023-ban mutattak be, és ami egy teljesen új kategóriát képviselt volna, egy 2+2 üléses, magas építésű, crossover jellegű Ultra GT modellként. A cél az volt, hogy ez legyen az első tisztán elektromos Lamborghini, nagyjából 2028–2029-es piaci bevezetéssel.



Időközben azonban a stratégia jelentősen módosult. A cég felismerte, hogy a saját ügyfélkörében nagyon gyenge az érdeklődés a teljesen elektromos hajtás iránt, a visszajelzések szerint a kereslet szinte nulla volt. A probléma nem elsősorban technológiai, hanem érzelmi. A Lamborghini vásárlói nem egyszerűen gyors autót akarnak, hanem komplex élményt, aminek része a motorhang, a vibráció és az a fajta nyers mechanikai karakter, amit egy villanyautó egyszerűen nem tud visszaadni. Emiatt a Lanzador végül nem tisztán elektromos modellként kerül piacra, hanem plug-in hibridként.



A vállalat ezzel párhuzamosan teljesen a hibridizáció irányába fordult. A jelenlegi terv szerint a teljes modellpaletta az évtized végére plug-in hibridekből fog állni, ami azt jelenti, hogy az elektromos komponens minden autóban megjelenik, de belső égésű motorral kombinálva. Ezt az irányt már most is jól mutatják az új modellek, az Urus, a Temerario és a Revuelto.



A Lamborghini nem mondott le végleg a tisztán elektromos autóról, de annak bevezetését egyértelműen későbbre tolta. A jelenlegi kommunikáció alapján csak akkor lépnek ebbe az irányba, ha a technológia már képes lesz ugyanazt az érzelmi és vezetési élményt nyújtani, amit a márka képvisel, és ha a vásárlók részéről is valódi kereslet jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első valódi villany Lamborghini inkább 2030 után várható, ha egyáltalán megvalósul ebben a formában.

