2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!

Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.

A Brent típusú kőolaj a hetet mintegy 3%-os emelkedéssel kezdte: árfolyama 115 dollár fölé kapaszkodott,

és ezzel a 2022. júliusa óta látott legmagasabb szintjét érte el.

Miközben az iráni háború az ötödik hetébe lépett, a befektetők egyre kevésbé bíznak a gyors rendezés esélyében – különösen azt követően, hogy a jemeni, Irán által támogatott húszi fegyveresek is bekapcsolódtak a konfliktusba, és az Egyesült Államok további csapatokat vezényelt a térségbe. A húszik a hétvégén rakétákat lőttek ki Izraelre, és jelezték: a támadásokat addig folytatják, amíg nem szűnnek meg az Irán és szövetségesei ellen irányuló csapások. A fegyveres csoport emellett képes lehet a Vörös-tengeren áthaladó hajók, valamint Szaúd-Arábia kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrájának célba vételére is.

Eközben sajtóértesülések szerint

az amerikai hadsereg többhetes iráni szárazföldi műveletekre készül, miután több ezer katonát vezényelt a térségbe.

Trump azt is kijelentette, hogy akár „elvehetné Irán olaját”, és elfoglalhatná a Harg-szigeten található exportközpontot – ezzel a közelmúlt venezuelai amerikai katonai műveletére rímelő gondolatot fogalmazva meg.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ