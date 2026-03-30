25 százalékos zuhanás jöhet a tőzsdéken, ha ez az egy dolog bekövetkezik

A Wall Street-i befektetési bank a globális részvények ajánlását a korábbi "felülsúlyozásról" "semlegesre" rontotta.
Ezzel párhuzamosan az amerikai kincstárjegyeket és a készpénzt "semlegesről" "felülsúlyozásra" minősítette fel. A stratégák szerint a kockázatos eszközök kilátásai egyre inkább aszimmetrikussá válnak, ennek oka az olajellátás zavarainak mértékét és időtartamát övező bizonytalanság.
A Brent nyersolaj árfolyama idén egyetlen hónap alatt 59 százalékot ugrott, ez meredekebb emelkedés, mint amit az 1990-es öbölháború idején tapasztalhattunk. A határidős jegyzés hétfőn hordónként 116 dollár fölé kúszott. A Morgan Stanley arra figyelmeztet, hogy
ha az olajár tartósan a 150-180 dolláros sávban marad, a globális részvénypiaci értékeltségek akár 25 százalékkal is zuhanhatnak.
A vállalat az amerikai és a japán részvényeket egyaránt "semlegesre" minősítette le a korábbi "felülsúlyozásról". A japán piac esetében az ellátási láncokat érő negatív hatásokra és a globális recessziós kockázatokra hivatkoztak. Ez a probléma különösen akkor éleződhet ki, ha a Hormuzi-szoros hosszabb ideig zárva marad. Az amerikai részvényeket ugyanakkor a többi régióhoz képest továbbra is vonzóbbnak tartják a magasabb egy részvényre jutó nyereség (EPS) növekedése miatt.
Forrás: Reuters
