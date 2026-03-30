Elérte a pénzügyminisztériumot a magánhitelek ügye, egyeztetések kezdődnek a fertőzés elkerülésére Amerikában
Az amerikai pénzügyminisztérium a következő hetekben egyeztetéseket indít a hazai és nemzetközi biztosítási felügyeleti hatóságokkal a magánhitel-piacok körüli aggodalmak miatt - írja a Reuters. A tárgyalások célja a nem banki hitelezési szektor átláthatóbb felügyeletének megteremtése.
A mintegy 2000 milliárd dolláros nem banki hitelezési szektort az elmúlt hetekben a likviditással, az átláthatósággal és a hitelezési fegyelemmel kapcsolatos aggodalmak rázták meg.

Scott Bessent pénzügyminiszter (címlapképünkön) ugyanakkor már januárban elhatározta, hogy az év második negyedévétől rendszeres konzultációkat indít a biztosítási felügyeletekkel a helyzet kezelésére. Az első találkozó bejelentésére akár már szerdán sor kerülhet.

A pénzügyminisztériumnak nincs közvetlen szabályozási jogköre a biztosítási ágazat felett. Bessent azonban

"koordináló hatóságként, erőforrásként és fórumként" kívánja pozicionálni az intézményt mind az ötven amerikai tagállami biztosítási felügyelet számára.

Az első megbeszélés eredményei alapján határozzák majd meg a további egyeztetések irányát.

A minisztérium tisztviselői több kulcskérdésben is várják a felügyeletek visszajelzéseit. Ilyen téma

  • a befektetési alapok szintjén alkalmazott tőkeáttétel növekvő mértéke,
  • a magánhitel-minősítések következetessége,
  • az offshore viszontbiztosítások használata, valamint
  • a magánhitel-piaci befektetések likviditása.

Konkrét szakpolitikai javaslatokra csak a konzultációsorozat lezárultával kerülhet sor.

A korábban fedezeti alapot vezető Bessent egy februári beszédében hangsúlyozta a probléma jelentőségét. Kiemelte: amikor a magánhitelezőktől eszközök kerülnek át a szabályozott pénzügyi intézményekbe – például nyugdíjalapokba, bankokba vagy kaptív biztosítókba –, a pénzügyminisztérium is érintetté válik. Mint mondta,

szorosan figyelemmel kíséri, hogyan szivárognak be ezek a kockázatok a szabályozott pénzügyi rendszerbe, és meg kívánja akadályozni a rendszerszintű fertőzést.

A miniszter elismerte, hogy a magánhitelezés fontos szerepet töltött be a finanszírozási hiányok áthidalásában. Ez különösen a 2008–2009-es pénzügyi válságot követő bankszabályozási szigorítások, valamint a koronavírus-járvány alatti hitelezési befagyás idején volt szembetűnő.

Ugyanakkor biztosítani akarja, hogy a magánhitelezők prudens hitelportfóliókat tartsanak fenn. Bár a cél az, hogy az egyéni befektetők – nyugdíjalapjaikon és 401(k) számlájukon keresztül – hozzáférhessenek a magánhitel-eszközökhöz, a Trump-kormányzat nem fogja megengedni a visszaéléseket. Bessent szerint meg kell gátolni, hogy a dolgozó amerikaiak megtakarításai "lerakóhellyé" váljanak az "értéktelen" eszközök számára.

