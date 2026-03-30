Felügyeleti dolgozók tömegei hagyják el a hajót Trump leépítési programja miatt

Egy pénteken közzétett kongresszusi számvevőszéki (GAO) jelentésből kiderül, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) létszáma tavaly szeptember végéig 18 százalékkal csökkent. A leépítések elsősorban a befektetéskezelőket és a tőzsdéket felügyelő részlegeket érintették.

A létszámcsökkenés részben a természetes fluktuációból, részben pedig a Trump-kormányzat szövetségi szintű leépítési programjából ered. Ahogy arról a Reuters tavaly beszámolt, 2025 májusáig mintegy 600 dolgozó, azaz a teljes állomány 12 százaléka élt az önkéntes távozás vagy az előrehozott nyugdíjazás lehetőségével.

A GAO jelentése szerint szeptemberig további több mint 270 munkatárs távozott a fenti programokon kívül.

Ezzel az összesített létszámcsökkenés elérte a 18 százalékot a 2025-ös költségvetési évben.

Ez a mérték jelentősen meghaladja a szövetségi kormányzat egészére jellemző 12 százalékos létszámcsökkenést. Utóbbi ráadásul egy jóval hosszabb vizsgált időszakra vonatkozott.

Donald Trump és egykori tanácsadója, Elon Musk az állami bürokrácia pazarlásának visszaszorításával indokolták a leépítéseket. A kritikusok és a jelenlegi munkatársak szerint ugyanakkor

a létszámhiány súlyosan veszélyezteti a hatóság piacfelügyeleti képességét és válságkezelési kapacitását.

A SEC működését egyébként nem az adófizetők pénzéből, hanem a piaci szereplők által fizetett iparági díjakból finanszírozzák. A tőzsdefelügyelet pénteken nem reagált a sajtómegkeresésekre.

