Iránnál elbukik Trump bevált stratégiája? Ez a befektetéseinket is érinti

A piacok hozzászoktak egy kényelmes mintához. Trump mond egy erőset, nő a feszültség, esnek a tőzsdék, valahol félúton jön egy visszalépés és egy deal, a tőzsdék emelkednek. A befektetők ezt nemcsak megértették, hanem elkezdték kihasználni is. Most viszont úgy tűnik, ez a játék nem működik. Irán nem az a partner, akivel ezt meg lehet csinálni, és ha nem jön a megállapodás, és this time is different, akkor a piaci működés alapmintája is megváltozik.

Trump eddig mindig visszalépett, de mi van, ha most nincs hova?

Donald Trump konfliktuskezelési stratégiája az elmúlt években egy jól felismerhető mintát követett. Egy erős bemondás az elején, a tárgyalópartner (itt azért a tárgyaló és a partner kifejezés is erős túlzás) maximális nyomás alá helyezése, piaci feszültség, egy visszalépés (meghátrálás) és aztán egy olyan kompromisszum, amit mindkét fél győzelemként tud kommunikálni. Ez a logika működött Kínával, az Európai Unióval vagy Kanadával szemben is, és idővel a piacok is megértették és valamelyest megszokták ezt a működést.

Art of the Deal, ugye.

A befektetők megtanulták, hogy a legfeszültebb konfliktusok végén is jön egy megállapodás. Erre épül a TACO trade is.