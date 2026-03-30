Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára

Az alumínium ára közel 6 százalékkal emelkedett, miután Irán támadást intézett két közel-keleti termelőüzemellen.

A fejlemény tovább mélyítheti az ellátási fennakadásokat egy olyan térségben, amely a világtermelés számottevő hányadát biztosítja.

A térség legnagyobb alumíniumgyártója, az Emirates Global Aluminium (EGA) szombaton közölte, hogy az Abu-Dzabiban található üzemében "jelentős károk" keletkeztek. Eközben az állami tulajdonú bahreini Aluminium Bahrain (Alba) jelezte, hogy még tart a létesítményét ért károk felmérése.

A közel-keleti konfliktus már korábban is felhajtotta az alumínium árát. Ez a fém kulcsfontosságú alapanyag az autóiparban, a repülőgépgyártásban és a napelemek előállításában egyaránt. A drágulás fő oka, hogy a térség kohói jelenleg nem tudják kiszállítani a késztermékeket, emellett nyersanyagot sem tudnak fogadni.

A legutóbbi támadások ráadásul azzal fenyegetnek, hogy a kínálatkiesés még hosszabb ideig fennmaradhat. Ez a probléma még abban az esetben is tartós maradhat, ha a Hormuzi-szorost újra megnyitják a tengeri szállítmányozás előtt.

