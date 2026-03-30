Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára
Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.

Az alumínium ára közel 6 százalékkal emelkedett, miután Irán támadást intézett két közel-keleti termelőüzemellen.

A fejlemény tovább mélyítheti az ellátási fennakadásokat egy olyan térségben, amely a világtermelés számottevő hányadát biztosítja.

A térség legnagyobb alumíniumgyártója, az Emirates Global Aluminium (EGA) szombaton közölte, hogy az Abu-Dzabiban található üzemében "jelentős károk" keletkeztek. Eközben az állami tulajdonú bahreini Aluminium Bahrain (Alba) jelezte, hogy még tart a létesítményét ért károk felmérése.

A közel-keleti konfliktus már korábban is felhajtotta az alumínium árát. Ez a fém kulcsfontosságú alapanyag az autóiparban, a repülőgépgyártásban és a napelemek előállításában egyaránt. A drágulás fő oka, hogy a térség kohói jelenleg nem tudják kiszállítani a késztermékeket, emellett nyersanyagot sem tudnak fogadni.

Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket

Rejtélyes vagyonok kerülnek elő a semmiből: egyre gyakrabban örökölnek a magyarok külföldi- és kriptopénzeket

Ez lehet a magyar gazdaság kitörési pontja? - Egyedi stratégiával állt elő a magyar tőzsdei cég

A legutóbbi támadások ráadásul azzal fenyegetnek, hogy a kínálatkiesés még hosszabb ideig fennmaradhat. Ez a probléma még abban az esetben is tartós maradhat, ha a Hormuzi-szorost újra megnyitják a tengeri szállítmányozás előtt.

Forrás: tradingeconomics

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez is érdekelhet
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Vezettük a Szoboszlai-Lambót - Ez tényleg brutális!
