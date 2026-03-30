Megjött a jelzés: a végéhez közeledik a háború miatti tőzsdei zuhanás

A Michael Wilson vezette elemzőcsapat szerint
egyre több jel utal arra, hogy a részvénypiaci visszaesés a záró szakaszához közelít.
Érvelésüket korábbi, recesszió és jegybanki szigorítás nélküli növekedési sokkok példáival támasztották alá. A Russell 3000 indexben szereplő papírok több mint fele már legalább 20 százalékot esett az 52 hetes csúcsához képest. Ezzel párhuzamosan az S&P 500 index előretekintő P/E rátája több mint 15 százalékkal csökkent. Ez a folyamat egyértelműen arra utal, hogy a piac egyre inkább beárazza a közel-keleti háború kockázatait.
Az S&P 500 index január 27. óta 8,4 százalékot veszített az értékéből, a részvénypiacokat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak mellett leginkább az iráni háború sújtotta. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult, ami elvágta a globális energiaellátás egyik legfontosabb útvonalát. A Brent típusú nyersolaj ára ma elérte a 116,89 dollárt hordónként, mindeközben további amerikai csapatok érkeztek a Közel-Keletre, és az Irán által támogatott jemeni húszi milícia is bekapcsolódott a fegyveres konfliktusba.
A Morgan Stanley szerint a befektetők eddigre már nagyrészt beárazták a magasabb energiaköltségeket. Az olajárak éves bázison mért emelkedése nagyjából a fele a korábbi, gazdasági ciklusok végét jelző olajársokkok idején tapasztalt drágulásnak. A vállalati profitok pozitív növekedése szintén védelmet nyújt egy esetleges recesszióval szemben.
A piacok árazása azt mutatja, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom helyreállításának valószínűsége lényegesen magasabb, mint egy esetleges recesszióé, és ezzel mi is egyetértünk
- írták az elemzők.
A kamatemelések ugyanakkor rövid távon komoly kockázatot jelentenek az amerikai részvénypiacra nézve.
A stratégák szerint a részvények kamatérzékenysége az elmúlt évek legmagasabb szintjéhez közelít. A tízéves amerikai állampapír hozama megközelítette a 4,5 százalékos szintet, ami történelmi távlatban is nyomás alá helyezi a részvénypiaci értékeltségeket. A Morgan Stanley rámutatott: teljesen mindegy, hogy a hozamemelkedést az inflációs várakozások, a Fed szigorodó monetáris politikája, vagy a háborúval összefüggő költségvetési hiány okozza. Ez a tényező mindenképpen meghatározó kockázat marad a tőzsdéken.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
