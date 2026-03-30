  • Megjelenítés
Megszólaltak az elemzők: óriási fordulat jöhet, dollármilliárdok mozdulhatnak meg a piacokon
Befektetés

Portfolio
A Goldman Sachs szakemberei szerint a fedezeti alapok masszív shortolása és a befektetők eladásai különleges helyzetet teremtettek. Egy esetleges iráni háborús deeszkaláció esetén ez hirtelen és erőteljes részvénypiaci emelkedést válthat ki, írja a Bloomberg.

A Goldman Sachs prime brokerage csapata szerint a fedezeti alapok hat egymást követő héten csökkentették globális részvénykitettségüket, ezt a folyamatot elsősorban shortolás vezérelte. A legutóbbi eladási hullám minden jelentős régióra kiterjedt.

A múlt hét elején a közel-keleti konfliktusra adott piaci reakció még viszonylag mérsékelt visszaesésnek tűnt, mára azonban ez technikai értelemben túladott szintek közelébe sodorta a piacokat.

A Nasdaq 100 index hivatalosan is korrekciós fázisba lépett, miután több mint 10 százalékot esett a történelmi csúcsáról,

az S&P 500 index pedig közel áll ahhoz, hogy kövesse ezt a tendenciát. Az európai Stoxx 600 index márciusban csaknem 9 százalékot veszített az értékéből, ami az elmúlt hat év legrosszabb havi teljesítményét jelentené.

Még több Befektetés

A Goldman Sachs elemzői szerint az amerikai piaci kitettségben "a kapituláció jelei kezdenek kirajzolódni". Ez arra utal, hogy a fedezeti alapok egyre inkább megközelítik a maximális pesszimizmus szintjét.

A hathetes időszakra vetített nettó amerikai eladások az elmúlt évtized harmadik legnagyobb mértékű visszaesését hozták.

A volumen már megközelítette a koronavírus-járvány alatti szinteket, ugyanakkor még elmarad a 2025. áprilisi "Liberation Day" időszaktól.

A trendkövető szisztematikus befektetők, az úgynevezett CTA-k mintegy 190 milliárd dollárnyi részvényt adtak el az elmúlt hónapban. Jelenleg körülbelül 50 milliárd dolláros nettó short pozíciót tartanak a globális részvénypiacokon. Cullen Morgan, a Goldman Sachs elemzője szerint azonban jöhet a fordulat: szerinte a következő hónapban a CTA-k minden piaci forgatókönyv esetén a vételi oldalra kerülnek.

A Goldman Sachs modellje szerint

a nyugdíjalapok a hó végi és a negyedév végi portfólió-újrasúlyozás keretében egyértelműen részvényvásárlóként fognak megjelenni.

Brian Garrett, a Goldman Sachs szakértője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni konfliktus esetében senki sem tud egyértelmű menetrendet adni. A deeszkalációhoz ugyanis számos érintett félnek kellene megegyeznie, amire egyelőre semmilyen jel nem mutat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Fórum

Konferencia ajánló

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility