Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket

Több részvénynél is nagyon komoly esés van kibontakozóban a magyar tőzsdén.

13,2 százalékos eséssel nyitja a napot a 4iG részvénye, ezzel együtt idén már 49 százalékos mínuszban van a jegyzés.

A Gránit Bank árfolyama eközben 10,3 százalékos zuhanásban van, ami 2026-ban már 30 százalékos esést jelent.

Az Opus még nagyobb eséssel indítja a napot: a pénteki 12 százalékos zuhanást követően 15 százalékos mínuszban indít a részvény, ezzel együtt idén már 39 százalékos a mínusz.

A fenti vállalatok árfolyamának esése is eltörpül amellett, ami az Épduferrnél történik:

már 21,7 százalékot zuhant a jegyzés, idén pedig 53 százalékos a mínusz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ