Amundi: A geopolitikai kockázatok átmenetileg felülírják a kedvező makroképet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írása olvasható.

"Az optimista makrogazdasági kilátásokra épülő, kockázatos kitettséget javasló portfólióajánlónk megírása után egy nappal kezdődött az iráni háború, amely jelentősen átírja a lehetséges forgatókönyveket rövid- és középtávon. A Hormuzi-szoros lezárása által generált kínálati sokk rövid távon komoly negatív hatásokkal járhat, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi (március 30-i) szinteken ezeket talán még nem árazta be megfelelően a piac, ugyanakkor hosszú távon ezek a külső kínálati sokkok ritkán módosítják a globális makrogazdasági pályát olyan mértékben negatívan, hogy az tartós lefordulást okozzon a piacokon. A fentiek miatt azt gondoljuk, hogy rövid távon óvatosság indokolt, ugyanakkor a válság lezárása jó beszállási pontot jelenthet a kockázatos eszközök piacára.

A mostani válság abban tér el a korábbi közel-keleti válságoktól, hogy ezúttal az energia-ellátási infrastruktúra az első naptól nyomás alá került, amikor Irán az első amerikai-izraeli csapások után lezárta a Hormuzi-szorost, amin békeidőben a globális energia- és feldolgozott kőolajtermék igény 10-20%-a halad át. A nyersolaj export kiesését részben lehetett ellensúlyozni az alternatív vezetékes útvonalakra való átállással, a stratégiai készletek felszabadításával, a kieső nyersolaj kínálat azonban még így is 7-9 millió hordó/nap, ami a mostani krízist a történelem egyik legnagyobb olajkínálati sokkjává teszi. A nyersolaj kínálat kiesése mellett problémát okozhat az olyan egyéb, elsősorban feldolgozott olajtermékek kínálatának kiesése, amelyeknek nincs alternatív útvonala, illetve nincsenek stratégiai tartalékok. Ilyenek lehetnek a karbamid, kén, hélium és ezek mellett rengeteg más anyag is lehet, amikről még nem tudunk.

Az, hogy mennyire lesz pusztító a globális gazdasági kilátások számára a kínálati kiesés, azon múlik, hogy ez az egyensúlytalanság mennyire lesz tartós. Ennek pedig csak egy tényezője az, hogy Irán meddig tartja zárva a szorost. Az is hasonlóan fontos, hogy milyen károk érik az öböl-menti energiainfrastruktúrát, ami akár iráni támadások célpontjává válhat. Az iráni gázmezők izraeli támadását követően már aznap érkezett a válasz: találatot kapott a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) terminálja Katarban, ami a helyi bejelentések alapján a kapacitások nagyságrendileg 20 százalékának kiesésével járhat a következő 3-5 évben.

Jelenlegi várakozásaink alapján a konfliktus politikai lezárásától még hetekre/hónapokra lehetünk: a médiába kiszivárgó követelések alapján a két fél álláspontja egyelőre összeegyeztethetetlen, annak ellenére, hogy az amerikai fél folyamatosan jól haladó tárgyalásokról kommunikál. Az iráni vezetés számára a szoros lezárása az egyetlen eszköz, amivel negatív hatást tud kifejteni az amerikai gazdaságra és ezáltal a politikai vezetésre, és ezzel a saját érdekei irányába tudja befolyásolni a tárgyalásokat. Katonai szakértők szerint a szoros iráni akarattal szembeni erőszakos megnyitása a szűk hajózható folyosó és a légvédelem extrém rövid szükséges reakcióideje (a közelről kilőtt drónok semlegesítésére 60-80mp áll rendelkezésre) miatt nem nagyon lehetséges, így a válság megnyugtató megoldása csak politikai rendezéssel történhet. Jelenleg ettől még messze vagyunk, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a konfliktus egy politikai sokk, ami politikai döntéssel meg is szüntethető… amennyiben nem éri olyan támadás az energia infrastruktúrát, ami hosszú időre el is pusztítja azt. A kiegyezés ugyanakkor nem olyan egyszerű, mint a Trump által előállított eddigi kisebb-nagyobb válságok esetén, ahol egyedül Trump kifarolása (a Trump TACO) elegendő volt ehhez. Ez rövid távon növeli a további eszkaláció valószínűségét.

Befektetői szempontból az a kérdés, hogy elegendően nagy-e a válság ahhoz, hogy letaszítsa arról a kedvező makrogazdasági pályáról a világgazdaságot, amelyet a háború előtt vizionáltunk. Ebből a szempontból kiemelt fontosságú, hogy időben mikor zárul le a konfliktus, csak egy átmeneti megingást, vagy hosszabb, alkalmazkodást igénylő kínálati sokkot látunk-e.

Az mindenképpen látszik, hogy az USA-t elég kényes helyzetben éri az energiaárak emelkedése. Ennek hatása negatív, annak ellenére, hogy az USA nettó energiaexportőr. A második Trump kormányzat adócsökkentő lépései az idei évben jelentenek ösztönzést az amerikai növekedési kilátásokat meghatározó fogyasztók számára, a jövő évtől ez a program már megszorításokat tartalmaz. Az adókiengedés mértéke pont ezekben a hónapokban ér el a lakossághoz, amikor a megemelkedett benzinárak miatt az nagyobb költségekkel, inflációval, így a korábbi helyzethez képest csökkenő reálbérrel szembesül. A benzinárak egy dollárral történő emelkedése nagyságrendileg annyi pénzt vesz ki a háztartások zsebéből, amit az OBBBA adócsökkentés révén belerakott volna (150mrd dollár – ha 1 éven keresztül fennmarad a magas árszint).

A felpörgő infláció miatt az amerikai jegybank kamatcsökkentései kiárazódtak az idei évre, ami a magát jelentős részben éven belüli papírokkal finanszírozó amerikai állam számára költségnövekedést jelent, amellett, hogy a legfelsőbb bíróság elkaszálta az elnök által bejelentett vámokat. A költségvetési kilátások romlása a belföldi politikai széljárás megváltozása mellett zajlik, a középidős választásokon valószínűleg újabb akadályokat jelent majd a „piacbarát” Trump gazdaságpolitika előtt, hogy minimum a Képviselőházat átveszik a demokraták – és a szenátusi hatalomátvétel valószínűsége is jelentősen nőtt az elmúlt hetekben. Összességében az amerikai költségvetési politika számára az iráni konfliktussal elmúlik az a pozitív időablak, amíg bevételi oldalon segítenének az ösztönző lépések, a jó növekedési kilátások, a vámok, miközben kiadási oldalon a nyomott infláció miatt kamatot vághatna a Fed. Ennek nyomán, a belpolitika átrendeződése mellet az amerikai költségvetési politika növekedésre kifejtett hatása érdemben negatívabbá válhat.

Eközben a fogyasztóra gyakorolt hatás egyelőre mérsékeltebb, amennyiben nem alakulnak ki erőteljes másodkörös hatások (pl.: a karbamid hiány miatt emelkedik a műtrágya ára, ami miatt emelkednek az élelmiszerárak). Ezt azonban még nem látjuk, és ez a válság hosszán múlik. A tavalyi évet megmentő beruházás viszont továbbra is erős maradhat: a mesterséges intelligencia beruházásokban egyelőre nem látszik lassulás, a szoftver piacon látható mozgások alapján arra is látunk esélyt, hogy az AI termelékenység növelő tulajdonsága előtérbe kerül, megtámasztva ezeket a beruházásokat. Eközben az energia (és bármi más) globális ellátási láncaira kockázatot jelentő geopolitikai kockázatokat látjuk megvalósulni, ami tovább emelheti a beruházási aktivitást legalábbis az energia értékláncban. Ez a fejlemény tovább erősítheti az általunk korábban kedvelt energiatárolás, alternatív energia, energia-ellátás értékláncban működő vállalatok kilátásait.

Európa természetesen megint egy krízis rossz oldalán találta magát, ami rövid távon ismét komoly alkalmazkodást igényelhet az öreg kontinens részéről. Ennek mértéke egyelőre vitatott. A gázpiacok globálissá válása és a belépő amerikai kapacitások miatt a jelenlegi konfliktus egyelőre korlátozott gázáremelkedéssel járt és az elektromos áram árának elszállása sem hasonlítható 2022-höz. Az európai rendszerbe beépített alternatív energia kapacitás mintegy 40%-kal bővült 2022 óta, és most nem kell számolni olyan egyszeri tételekkel, mint a francia atomerőművek, vagy a balkáni vízerőművek szárazság miatti leállása. Európában a költségvetések egyelőre képesek ellensúlyozni az energiaárak negatív hatását, ez mérsékelheti az infláció megugrását. Ezzel együtt az újabb külső sokk miatt későbbre tolódhat a fogyasztói bizalom javulása és az energiaintenzív európai ipar kilábalása, amire korábban számítottunk.

A fentiek fényében az idei évre a fejlett piacokra várt 15-16%-os EPS (egy részvényre jutó nyereség) bővülés erős elvárásnak látszik, ugyanakkor amennyiben az iráni konfliktus nem taszítja le a növekedési pályáról a világgazdaságot, a befektetők átnézhetnek a rövid távú negatív híreken.

A kötvénypiacokon gyors hozamemelkedést láttunk a rövid távon jelentkező inflációs sokkok miatt. A korábban várt kamatcsökkentések helyett már kamatemeléseket áraznak a piacok, az EKB-től például mindjárt hármat az idei évre. Azt gondoljuk, hogy komoly monetáris politikai hiba lenne egy növekedésrontó külső sokk közepette kamatot emelni, és ezt nem is fogják megtenni a jegybankok, ezért a kötvénypiacokon látható eladási hullámra inkább lehetőségként tekintünk. A hosszú hozamok esetében a növekedési kilátások romlása ellensúlyozhatja a felugró inflációt egy elhúzódó konfliktus esetén.

Ez a helyzet a magyar kötvénypiacot is érdekessé tette. A befektetők a 2022-es tapasztalatok alapján jelentős eladásokba kezdtek a piacon, olyan szintekre emelve a magyar hozamokat, ami már kevéssé árazza egy esetleges pozitív politikai változás esélyét az áprilisi választásokon.

A javasolt portfolióösszetételben egyelőre kockázatot csökkentünk, hiszen rövid távon további megrázkódtatásokat tartogathat az iráni konfliktus. Azonban jelenlegi megítélésünk alapján közép- és hosszú távon beszállási pontként tekintünk rá, így ha közelebb kerülünk egy politikai rendezéshez a kockázatos eszközök kitettségét növelni fogjuk. Továbbra is a korábban általunk preferált témákhoz térnénk vissza, így a hagyományos iparágak, USA-n kívüli piacok és a közepes- és alacsony kapitalizációjú cégekben növelnénk pozíciókat."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.