Apelso: Az eljövendő múlt napjai

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"Az 1970-es években kialakult olajválság paradigmaváltást eredményezett az akkori fősodrású közgazdasági gondolkodásban. Az arab–izraeli háború és az OPEC olajembargója, majd az iráni-válságra adott gazdaságpolitikai válaszreakciók tovább mélyítették az energia krízis elhúzódó hatásait. Ez utólag nem meglepő, hiszen a keynesi gondolkodást az 1930-as „the great depression” kereslet oldali sokkja hívta életre. Így a kínálati-sokkra adott kereslet oldali válaszreakció nem volt eredményes 70-es években.

A Fed kettős mandátuma átmeneti kínálati sokk esetén nem tud egyszerre teljesülni. A gazdaságpolitikai döntéshozóknak az alábbi három szcenáriót kell mérlegelniük, az aggregált kereslet-kínálat modellből kiindulva:

1. Nincs gazdaságpolitikai reakció:

Rövid távon a gazdaság visszaesik, miközben az infláció emelkedik. A kibocsátás a hosszú távú egyensúlyi szint alatt marad, ami idővel visszaáll az átmeneti kínálati sokk előtti szintre.

2. Rövid távú infláció stabilizálása:

A rövid távú költségeket is figyelembe véve, a Fed ismét monetáris szigorításba kezdhet. Ez mérsékli az inflációs nyomást, ugyanakkor a gazdaság teljesítménye az első esethez képest nagyobb mértékben eshet vissza.

3. Rövid távú kibocsátás normalizálása:

Ebben az esetben a gazdaság a potenciális kibocsátás szintjén működik, azonban az első két esetnél magasabb rövid távú inflációval lehet számolni, hiszen a monetáris expanzióval fenntartott kereslet ráerősíthet az inflációs sokkra.

Azonban a gazdasági szereplők viselkedése megváltozik, ha a gazdaságpolitika megváltozik. A felismerés Lucas-kritikaként ismert, mely a paradigmaváltás kezdetét jelentette a fősodrású közgazdaságtani logikában. A racionális várakozások szerepe központi szerepet kap a modern közgazdasági gondolkodásban és a sokkokra adott válaszreakcióban.

Az 1970-es években a Fed nem volt túl hiteles az infláció elleni harcban. Az áttörést a Volckeri pillanat idézte elő, mely a hitelesség felépülésének kezdetét eredményezte. Ennek eredményeként még a 2000-es évek energiaár-sokkjai sem vezettek tartós inflációs spirálhoz.

A bizalom megléte aszimmetrikus folyamat, hosszú évekbe telik felépíteni, míg egy pillanat alatt le lehet rombolni. Amerika első embere mindent meg is tesz annak érdekében, hogy a Fed hitelessége amortizálódjon. Ennek mértéke egyelőre kérdéses, így a várakozások alakulása sem teljesen egyértelmű a mostani helyzetben. De a puding próbája az evés. A bizalomvesztés egyik jele a dollár leértékelődése Trump második ciklusa alatt. De egyelőre úgy tűnik a teljes bizalomvesztésről még nincs szó, mert a régi reflexek egy risk-off hangulatban továbbra is működnek.

A befektetők Trump-putban bízhatnak, a tőkepiaci – főként a kötvényoldali – folyamatokat figyelve Mr.President igyekezett megtámasztani a piacot. Játékelméleti szempontból azonban a vámháború nem azonos egy katonai konfliktussal. Egy olyan környezetben, ahol magas a bizonytalanság és nagy a zaj, érdemes a háttérbe húzódni és a partvonalról kísérni az eseményeket.

A fejlett piaci kötvénypiac eközben már ítéletet hirdetett. Hazai fronton az országgyűlési választások közeledte csalóka képet adhat. A hazai szereplők túl közelről szemlélhetik az év eleji kötvénypiaci folyamatokat, hiszen a hazai kötvénypiac teljesítménye egy kedvező, feltörekvő piaci „risk-on” környezetben alakult. Azonban a kedvező nemzetközi környezet elillant. A feltörekvő piaci devizák volatilitásában történő megugrás a carry trade pozíciók zárásához vezethetett. Amíg ebben nem következik be enyhülés, indokolt az óvatosság a feltörekvő piacokkal kapcsolatban. Így az eljövendő múlt napjainak egyre növekvő valószínűsége miatt érdemesebb a reáleszközöket előtérbe helyezni a portfóliókban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 60%

EUR kitettség: 20%

USD kitettség: 5%

Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ