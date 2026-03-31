Besokalltak a magyar alapkezelők, menekítik a pénzt a háború árnyékában

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a március végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát: Amundi Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Sokasodnak a kockázatok a tőkepiacokon, miután a régóta a levegőben lógó közel-keleti háború, és az annak nyomán kirobbant energiapiaci ellátási zavarok egyszerre írták át a növekedési és inflációs kilátásokat – írják portfólióajánlóikban a magyar alapkezelők képviselői.
A legjelentősebb kockázatnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult olaj- és energiapiaci sokkot tekintik a profik,
még ha egy részük egyelőre bízik is a konfliktus közeli lezárulásában. Mostanra az olaj árfolyama vált a legfontosabb piaci mozgatórugóvá, a fundamentumok helyét sok esetben a hírekre hagyatkozó kereskedés vette át, a volatilitás erősen megugrott. A magasabb energiaárak nyomán az inflációs pálya felfelé tolódott, miközben a növekedési kilátások is romlottak, vagyis újra felütötte a fejét a stagfláció réme.
Az USA részvénypiacai, azon belül is a technológiai papírok márciusban is alulteljesítettek, és ez a belátható jövőben is így maradhat. A félelmeket részben az AI-részvények problémái, részben a private credit (magánhitel) piac feszültségei táplálják, utóbbi az egyik legsérülékenyebb pontot jelentheti a globális pénzügyi rendszerben. Az energetikai és védelmi papírok, illetve egyes energiaexportőr országok piacai azonban relatív erőt mutattak a hónap során.
A sokk hatására a piaci szereplők villámgyorsan átárazták a jegybanki kamatpályákat:
az év elején várt kamatcsökkentések helyét ismét kamatemelési várakozások vették át.
A hosszú kötvényhozamok jelentősen emelkedtek, és ez különösen érzékenyen érintette a sérülékenyebb, energiaimportőr országokat. Nem csoda, hogy a magyar eszközök is komoly nyomás alá kerültek: a forint látványosan gyengült az euróval szemben, sőt, a magyar állampapírpiacon is rég nem látott hozamemelkedés ment végbe.
Nem mehetünk el szó nélkül az áprilisi országgyűlési választások mellett: a magyar választás közeledtével a költségvetési és politikai kockázatok sem tudtak enyhülni, ez pedig tovább növelheti a magyar eszközök sérülékenységét, az viszont közel sem egyértelmű, hogy ez már kedvező beszállási pontot jelent-e a kötvénypiacon.
A márciusi események hatására a portfóliómenedzserek jelentősen átsúlyozták az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfóliót.
A legjelentősebb módosítás, hogy a pénzpiaci kitettség súlyát több mint 4 százalékponttal növelték, miközben a részvényekét erősen visszavágták. A kötvények (főként a magyar kötvények) nyertesei lettek a folyamatoknak, sőt, az alternatív stratégiák súlya is kissé emelkedett.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 13%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ami régóta nem látott szint. A kötvénysúly is megugrott, jelenleg 33%-on áll, enyhe növekedéssel, miközben
a hónapok óta uralkodó részvények részaránya hirtelen 36%-ról 30%-ra zuhant.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A március végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek teljesen beleszerettek a forintba,
ma már 56,9%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez újabb nagy ugrás a múlt havi szinthez képest, és ennek a dimenziónak a követése óta minden korábbinál magasabb értéket tesz ki. A profik jelenleg a megelőző havihoz képest egy huszárvágással bő 4 százalékponttal, 19,8%-ra csökkentették az eurós kitettséget, ezenkívül az egyéb devizás kitettségből is visszavágtak (7,6%). A dolláros kitettség ajánlott súlya viszont nőtt, jelenleg 15,8%.
