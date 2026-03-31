Beszáll az Nvidia, ki is lőtt ennek a cégnek az árfolyama!
Több mint 11 százalékos pluszba ugrott a Marvell Technology árfolyama a keddi nyitás előtt, miután az Nvidia bejelentette, hogy 2 milliárd dolláros befektetést hajt végre a félvezetőipari vállalatban - írja a CNBC.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Az Nvidia közlése szerint a tranzakció révén a Marvell szorosabban kapcsolódik majd a társaság AI factory és rádiós hozzáférési hálózati (RAN) ökoszisztémájához. A két cég emellett együtt dolgozik majd a szilícium-fotonika és a telekommunikációs hálózati technológiák területén is.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a bejelentéshez kapcsolódó közleményben arról beszélt, hogy az MI-piac új szakaszba lépett.

Megérkezett az inferencia fordulópontja. A tokenelőállítás iránti kereslet megugrott, és a világ versenyt fut az AI-gyárak kiépítéséért”

– fogalmazott Huang.

A vezérigazgató szerint a Marvellel közösen azon dolgoznak, hogy az ügyfelek az Nvidia mesterségesintelligencia-infrastruktúrájára támaszkodva, specializált számítási kapacitásokat tudjanak kiépíteni nagy léptékben.

A Marvell Technology árfolyama idén eddig 1,8 százalékot esett.

MRVL_2026-03-31_14-27-37

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

