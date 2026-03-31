Beszáll az Nvidia, ki is lőtt ennek a cégnek az árfolyama!

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az Nvidia közlése szerint a tranzakció révén a Marvell szorosabban kapcsolódik majd a társaság AI factory és rádiós hozzáférési hálózati (RAN) ökoszisztémájához. A két cég emellett együtt dolgozik majd a szilícium-fotonika és a telekommunikációs hálózati technológiák területén is.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a bejelentéshez kapcsolódó közleményben arról beszélt, hogy az MI-piac új szakaszba lépett.

Megérkezett az inferencia fordulópontja. A tokenelőállítás iránti kereslet megugrott, és a világ versenyt fut az AI-gyárak kiépítéséért”

– fogalmazott Huang.

A vezérigazgató szerint a Marvellel közösen azon dolgoznak, hogy az ügyfelek az Nvidia mesterségesintelligencia-infrastruktúrájára támaszkodva, specializált számítási kapacitásokat tudjanak kiépíteni nagy léptékben.

A Marvell Technology árfolyama idén eddig 1,8 százalékot esett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ