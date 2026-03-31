Elérte az autósok fájdalomküszöbét a benzinár az Egyesült Államokban

4 dollár fölé ment a benzin ára az Egyesült Államokban, amire 2022 óta nem volt példa. Egy hónap alatt több mint 1 dollárral emelkedett az ár, a háttérben ugyanaz a tényező áll, ami a teljes globális piacot mozgatja, az iráni konfliktus.

Az AAA adatai szerint országos átlagban átlépte a 4 dolláros szintet az Egyesült Államokban a benzin ára, amire legutóbb 2022 augusztusában volt példa.

Az igazi sztori viszont nem az abszolút szint, hanem a tempó, amivel drágul az üzemanyag. Egy hónap alatt több mint 1,20 dollárral drágult a benzin, és az emelkedés döntő része azóta történt, hogy eszkalálódott az iráni háború.

Csak, hogy perspektívába helyezzük: a gallononkénti 4 dolláros ár literenként 356 forintot jelent, miközben nálunk a védett ár 595 forint, a piaci átlagos ár pedig 691 forint, az előbbi 67 százalékkal, utóbbi pedig 94 százalékkal magasabb, mint az amerikai ár.

Az amerikai fogyasztók számára a 4 dolláros gallononkénti ár viszont már fájdalomküszöb.

Ez egyébként az országos átlag, ettől jóval magasabb benzinárak is vannak az USA-ban, Kaliforniában például 5,9 dollárt kell fizetni.

A drágulás mögött egyértelműen az olaj áll. A WTI ára 103 dollár körül mozog, 2022 óta ez a legmagasabb szint. A piac gyakorlatilag folyamatosan újraárazza a geopolitikai kockázatot. Nem maga a kínálati sokk a legnagyobb tényező, hanem a bizonytalanság. A Hormuzi-szoros körüli kockázatok, az esetleges további eszkaláció és az ellátási útvonalak sérülékenysége mind beépülnek az árba.

A dízel ára 5,45 dollár gallononként, ami még a benzinhez képest is magasabb, és különösen érzékenyen érinti a fuvarozást és a logisztikát. Ez az a csatorna, amin keresztül az olajár nemcsak a tankolásnál jelenik meg, hanem szépen lassan beszivárog az inflációba, az élelmiszeráraktól kezdve a szolgáltatásokig.

A kormányzat próbál reagálni. Március 25-én az amerikai adminisztráció lazított az etanol szabályozáson, hogy növelje az olcsóbb E15-ös üzemanyag kínálatát a nyári szezon előtt. Ez azonban inkább rövid távú enyhítés, nem oldja meg a probléma gyökerét, ami egyértelműen geopolitikai.

