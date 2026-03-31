Equilor Alapkezelő: Meddig tart a háború?
"Az USA és Izrael Irán elleni támadása alapjaiban írta át a globális makrogazdasági képet és várakozásokat. Bár az amerikai vezetés szeretné időben korlátozni a konfliktust, sajnos nem lehet még látni a deeszkaláció folyamatát, sőt akár szárazföldi hadműveletek is kezdődhetnek március végén. Minél hosszabb időn keresztül nem átjárható a Hormuzi-szoros és minél tovább van magasan az olaj világpiaci ára annál nagyobb sebet kap a globális gazdasági növekedés és az infláció, ezáltal a kötvény, részvény és árupiacok. A konfliktus véget vetett annak a másfél éves trendnek, hogy az amerikai dollárból még volatilis időszakban is kifelé áramlik a tőke ezáltal segítve a feltörekvő piaci eszközöket. Az EURUSD 1,15-ig erősödött, az amerikai 10 éves hozam 40bp-ot gyengülve egészen 4,40%-ig emelkedett, ami már az a szint, amit az amerikai kormányzat veszélyesnek tart és ahol már a piacok megnyugtatásában érdekelt (lásd TACO). Még az arany árfolyama is esésnek indult az emelkedő inflációs félelmek miatt és az idei 3 kamatvágást is teljesen kiárazta a piac.
Az európai eszközöket is megütötte a közel-keleti konfliktus, az idei évre 3db 25bp-os kamatemelést áraztak be a piacok és a német 10 éves kötvény hozama 40bp-ot gyengülve 3,00% fölé került. Az európai gazdaság kitettsége jóval nagyobb a magas energia import miatt, az olaj mellett a gáz beszerzése és annak megemelkedett költsége is sújtja Európát. A német DAX index több, mint 12%-ot gyengült.
A magyar eszközök vegyesen teljesítettek ugyanis a részvény piac megúszta 4%-os gyengüléssel, viszont a kötvénypiac és az EURHUF árfolyama rég nem látott gyengülésen ment keresztül. Az EURHUF egészen 400,00-ig gyengült, míg a kötvény hozamok 120-130bp-tal kerültek följebb. A korábban felvett nagy mennyiségű, spekulatív pozíció az EURHUF-ból kitisztult, ám a kötvény piacon csak csökkenni tudott a külföldiek pozíciója a jóval kisebb likviditás miatt. A jelenlegi helyzetben a várakozások menedzselése rendkívül nehéz mivel egy teljesen ismeretlen tényező azaz a konfliktus hosszúsága egymástól éles különböző jövőképeket okozhat. A piacok egyelőre megpróbálnak „átnézni” a konfliktuson azaz bíznak a közeli befejezésben, azonban ennek az esélye nem megjósolható jelenleg.
A modell portfolió arányait nem változtattuk jelentősen, bízunk a közel-keleti konfliktus rövid távú befejezésében, ami portfolió allokációnk helyességét indokolná. Az esetleges pánikhelyzeteket hazai kötvényvásárlásra és fejlett piaci részvényvásárlásra használjuk majd fel. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 40%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 25%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kicsit még marad az ősz, örülhet a szomjas föld, de a hétvégén már a nap is megmutatja magát
Egy magaslégköri teknő hatására északias áramlással hideg levegő érkezik.
Egy elsőre jelentéktelennek tűnő gép adja az Irán elleni támadások gerincét - Mégis micsoda az E-2D?
Lőni nem szoktak, sokkal fontosabb dolguk van.
Beüt a háború: újabb év növekedését dobhatja a kukába Magyarország
Sorra rontják az előrejelzéseket.
Igazi legendák érkeztek a Közel-Keletre - Mire készül Washington?
Nem mai darabok, annyi biztos.
Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom
Nem ők jöttek rá először a trükkre.
Ultimátumot adott Trump hadügyminisztere: ha Irán nem áll kötélnek, elszabadul a pokol
Pete Hegseth a közel-keleti konfliktust értékelte.
Beszáll az Nvidia, ki is lőtt ennek a cégnek az árfolyama!
2 milliárd dollárt fektetnek be.
Új szabályok a vállalati kötvények módosítására - mit kell tudni a tőkepiaci törvény legfrissebb változásairól?
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) módosítása 2026. február 14-én lépett hatályba, amely a vállalati kötvényekre vonatkozó eddigi szűk szabályozást lényegesen kiegész
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Otthon Start: ezen bukott az örökölt lakás tulajdonrészének megvásárlása
Az Otthon Startot a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján lehet már résztulajdon vásárlására is fordítani, amennyiben a meglévő tulajdonrészt örökléssel szerezte az érdeklődő. Van
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és egyre több körülötte a bizonytalanság. Erről beszélt Balásy Zsolt, a HOLD... The post Majdhog
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?