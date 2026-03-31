Equilor Alapkezelő: Meddig tart a háború?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható.

"Az USA és Izrael Irán elleni támadása alapjaiban írta át a globális makrogazdasági képet és várakozásokat. Bár az amerikai vezetés szeretné időben korlátozni a konfliktust, sajnos nem lehet még látni a deeszkaláció folyamatát, sőt akár szárazföldi hadműveletek is kezdődhetnek március végén. Minél hosszabb időn keresztül nem átjárható a Hormuzi-szoros és minél tovább van magasan az olaj világpiaci ára annál nagyobb sebet kap a globális gazdasági növekedés és az infláció, ezáltal a kötvény, részvény és árupiacok. A konfliktus véget vetett annak a másfél éves trendnek, hogy az amerikai dollárból még volatilis időszakban is kifelé áramlik a tőke ezáltal segítve a feltörekvő piaci eszközöket. Az EURUSD 1,15-ig erősödött, az amerikai 10 éves hozam 40bp-ot gyengülve egészen 4,40%-ig emelkedett, ami már az a szint, amit az amerikai kormányzat veszélyesnek tart és ahol már a piacok megnyugtatásában érdekelt (lásd TACO). Még az arany árfolyama is esésnek indult az emelkedő inflációs félelmek miatt és az idei 3 kamatvágást is teljesen kiárazta a piac.

Az európai eszközöket is megütötte a közel-keleti konfliktus, az idei évre 3db 25bp-os kamatemelést áraztak be a piacok és a német 10 éves kötvény hozama 40bp-ot gyengülve 3,00% fölé került. Az európai gazdaság kitettsége jóval nagyobb a magas energia import miatt, az olaj mellett a gáz beszerzése és annak megemelkedett költsége is sújtja Európát. A német DAX index több, mint 12%-ot gyengült.

A magyar eszközök vegyesen teljesítettek ugyanis a részvény piac megúszta 4%-os gyengüléssel, viszont a kötvénypiac és az EURHUF árfolyama rég nem látott gyengülésen ment keresztül. Az EURHUF egészen 400,00-ig gyengült, míg a kötvény hozamok 120-130bp-tal kerültek följebb. A korábban felvett nagy mennyiségű, spekulatív pozíció az EURHUF-ból kitisztult, ám a kötvény piacon csak csökkenni tudott a külföldiek pozíciója a jóval kisebb likviditás miatt. A jelenlegi helyzetben a várakozások menedzselése rendkívül nehéz mivel egy teljesen ismeretlen tényező azaz a konfliktus hosszúsága egymástól éles különböző jövőképeket okozhat. A piacok egyelőre megpróbálnak „átnézni” a konfliktuson azaz bíznak a közeli befejezésben, azonban ennek az esélye nem megjósolható jelenleg.

A modell portfolió arányait nem változtattuk jelentősen, bízunk a közel-keleti konfliktus rövid távú befejezésében, ami portfolió allokációnk helyességét indokolná. Az esetleges pánikhelyzeteket hazai kötvényvásárlásra és fejlett piaci részvényvásárlásra használjuk majd fel. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ