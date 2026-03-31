Eurizon: a kockázatkerülést mi is megléptük

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írása olvasható.

"A legutóbbi ajánló 2026.02.27-én, vagyis pont az iráni fegyveres konfliktus kirobbanása előtt készült. Akkor a visszatekintő makroadatokat figyelték a piaci szereplők a gazdasági trendek megrajzolásához, és ezt alapul véve az adott befektető a várakozásait ehhez hozzátéve kialakította azt az alapforgatókönyvet, ami alapján meghozta a befektetési döntéseit.

Ez a konfliktus kirobbanása óta megváltozott, a visszatekintő adatok jelentősége elenyésző. A piacmozgató az energiahordozók azonnali és határidős árfolyama, amit pedig az iráni konfliktus időbeli és területi kiterjedése mozgat. Az azonban, hogy eszkaláció vagy deeszkaláció jöhet, egyáltalán nem látható előre. A közel-keleti konfliktus egy hónapja történt kirobbanása óta ugyan voltak a piacon ezzel kapcsolatos várakozások és ehhez köthető piaci mozgások is adott hírekre vagy eseményekre, de eddig ezek többnyire hibás és nem megalapozott várakozások voltak, (utólag láthatóan) félrevezető hírekre reagálva.

A piac emiatt kockázatkerülő és várakozó üzemmódban van. A kockázatkerülést mi is megléptük a portfólió(ink)nál már a háború első napján. Emiatt amilyen változást mutat a mostani és az egy hónappal ezelőtti portfólió-összetétel a cikkben, az nem egy mostani, hanem sokkal korábbi lépés következménye. A várakozás viszont egyfókuszú, a háború lezárásával kapcsolatos. Az elmúlt több mint egy év Trump által okozott konfliktusaival szemben azonban most úgy tűnik, hogy kevés lesz az USA elnökének “kormányelrántásos” konfliktuskezelése (TACO-Trump Always Chicken Out), mert a másik érintett fél is tud fájdalmat okozni és ezt megjátszani. Ez a fájdalom főleg gazdasági természetű, és elsősorban az olajár emelkedésén keresztül hat.

A gazdasági forgatókönyvek ezért most az olajár alakulásából indulnak ki, és minél tovább húzódik a háború, annál negatívabb képet vázolnak fel. Nincs is okunk arra, hogy ezen a kockázatkerülő portfólión változtassunk addig, amíg egyértelmű jelek nem mutatják, hogy a háború valóban befejeződik. Ahogy ez azonban kézzelfogható közelségbe kerül, ugyanolyan gyorsan fogjuk a kockázatokat növelni a portfólióban, mint ahogy egy nap alatt csökkentettük a háború kirobbanásának hétvégéje után.

A magas olajár a globális növekedést visszaveti, a globális inflációt növeli, de nem minden régiót azonos mértékben sújt. A portfólióban ezért a csökkentett, de azért meglévő kockázatos eszközök között ez alapján rotáltunk, így például a részvényeknél az USA részvénypiac került relatív túlsúlyba az ázsiai és európai részvényekkel szemben, és a devizakitettség is újból a USD-nek kedvez. Az inflációs félelmek okozta nyomás a kötvénypiacon minden régióban megfigyelhető, itt a duráció csökkentésének eszközével éltünk. Ahogy azonban a magas olajár tartós marad, úgy nőhetnek a növekedési kockázatok az inflációssal szemben, ami óvatos duráció növelést indíthat el a portfólióban.

Továbbra is sajnos jelentős geopolitikai hírfogyasztók vagyunk, várva az iráni fegyveres konfliktus lezárását. Amint ez bekövetkezik, akkor tudjuk felmérni, hogy a gazdasági károk átmenetiek vagy tartósak, és ennek függvényében építjük majd vissza a kockázatokat a portfólióba."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 29%

EUR kitettség: 18%

USD kitettség: 44%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

