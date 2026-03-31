FONTOS Itt a friss adat: 26%-os bérrobbanás Magyarországon?! Csak lassan a testtel!
Fogytán az európaiak megtakarítása, Magyarország szomszédjából jöttek a legsúlyosabb számok
Az ING legfrissebb felmérése szerint a vizsgált európai országok többségében csökkent a megtakarítással rendelkező háztartások aránya az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel párhuzamosan egyre nő azok száma, akik nem akartak válaszolni erre a kérdésre - derül ki az ING által közzétett adatokból.
A kutatás hat európai országban (Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Romániában és Spanyolországban) vizsgálta, hogy a háztartások rendelkeznek-e megtakarítással.

A vizsgált államok felében nőtt a nemleges válaszok aránya, ötben pedig csökkent az igennel válaszolók hányada

az előző évhez képest. Eközben mindenhol 1 és 4 százalékpont közötti mértékben emelkedett azok aránya, akik inkább megtagadták a válaszadást. Ez az utóbbi csoport összességében 8 százalékot tesz ki. Az ING elemzői szerint közülük sokan feltehetően nemleges választ adtak volna, ha kötelező lett volna nyilatkozniuk.

A hollandok őrzik vezető pozíciójukat. A megkérdezettek 85 százaléka jelezte, hogy a háztartása rendelkezik megtakarítással, bár ez 1 százalékponttal elmarad az előző évi eredménytől. Belgium a második helyen áll, és ez az egyetlen ország, ahol javulást mértek. Meglepő módon Németország nem szerepel az élmezőnyben.

Bár hagyományosan a "megtakarítók országának" tartják, valójában inkább a "megtakarítások országa" lenne a találó jelző.

A német háztartások bankszámláin ugyan messze a legtöbb pénz hever a vizsgált államok közül, ennek ellenére 2013 óta rendre itt az egyik legmagasabb a megtakarítással nem rendelkező háztartások aránya.

A rangsor végén Románia áll, amely a hat ország közül a legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkezik. Itt a legmagasabb azok aránya, akiknek nincs semmilyen tartalékuk, és közülük a legtöbben az elégtelen jövedelmet jelölték meg okként:

a román válaszadók 21 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem keres eleget ahhoz, hogy megtakarítson.

Ez az arány a hollandoknál alig 4 százalék volt. A megtakarítás hiányának leggyakoribb oka minden vizsgált országban az alacsony jövedelem, a tartalékkal nem rendelkezők nagyjából fele hivatkozott erre. Románia esetében ugyanakkor árnyalja a képet, hogy az ország az Európai Unión belül a legmagasabb lakástulajdonosi aránnyal büszkélkedhet. Emellett viszonylag kevesen fizetnek jelzáloghitelt, ami azt jelenti, hogy a háztartási vagyon jelentős része nem bankszámlán, hanem ingatlanban fekszik.

A tartalékképzés hiányának második leggyakoribb oka a megélhetési költségek emelkedése, amely a meglévő megtakarítások kényszerű felélését eredményezi.

Ezt a tartalékkal nem rendelkezők mintegy 20 százaléka említette. A "diszkrecionális", vagyis a nem alapvető kiadások csekély mértékben okozzák a megtakarítás hiányát: bár a holland és a lengyel nem megtakarítók több mint 10 százaléka ezt jelölte meg okként, ez egyetlen országban sem éri el az összes válaszadó 3 százalékát.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

