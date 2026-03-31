Gránit: növeljük az abszolút hozamú stratégiát

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható.

"Egy viszonylag nyugodtabb évkezdés után, február végén az amerikai–iráni–izraeli háború kitörése és alakulása március egészében meghatározó módon befolyásolta a piaci folyamatokat. A közel-keleti konfliktus miatt az energiapiaci bizonytalanság megnövekedett, az olaj- és gázárak jelentősen emelkedtek; a Brent típusú olaj jegyzése a 120 dollárt is elérte, az európai gázárak pedig több mint 90 százalékkal növekedtek. A globális sell-off hangulat szinte semmilyen eszközosztályt nem hagyott ki, még a korábban favorit safe haven-eszköznek számító arany árfolyama is esett. A részvénypiacok esetében Európa alulteljesített az amerikai indexekhez képest.

A kötvénypiacokon az energiaárak megugrása miatti globális inflációs félelmek növelték a bizonytalanságot és a hozamokat, a pénzpiacon a kamatvárakozások jelentősen megváltoztak a háború előtti árazásokhoz képest. Számos globálisan meghatározó jegybank a kamatok tartása mellett döntött a hónap során, azonban több megemelte az inflációs várakozását az idei és a következő évre, és nem zárta ki a kamatemelés szükségességét sem.

A Magyar Nemzeti Bank a februári vágás után nem módosított az alapkamaton, az inflációs várakozását azonban megemelte, a növekedési kilátásokat pedig csökkentette. A forint a hónapban a régiós versenytársaihoz képest alulteljesített: az euróval szemben a hónap első felében újra közel került a 400-as lélektani árfolyamszint, ahonnan viszont valamelyest vissza tudott erősödni; a dollárhoz képest több mint 5 százalékot gyengült a forint. A magyar kötvényhozamok jelentősen növekedtek a hónap során, a hozamgörbe laposabb lett.

A hónap történéseire reagálva és kihasználva a nagyobb volatilitás adta lehetőségeket, a modellportfólióban az abszolút hozamú stratégiát növeljük a pénzpiaci eszközök terhére."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 9%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

