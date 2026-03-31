Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban

Értesüléseik szerint Hegseth Morgan Stanley-nél dolgozó brókere februárban vette fel a kapcsolatot a BlackRock befektetési alapkezelővel.
A tárgyalás egy több millió dolláros tranzakcióról szólt. A pénzt a BlackRock tavaly májusban indított, Defense Industrials Active ETF nevű, tőzsdén forgalmazott védelmi ipari alapjába szánták. A megkeresés nem sokkal azelőtt történt, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet indított Teherán ellen.
A cikkből kiderül, hogy
a befektetés végül nem valósult meg.
Az alap ugyanis akkoriban még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfelei számára.
Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi platformon teljes egészében valótlannak és kitaláltnak nevezte a történetet, egyúttal helyreigazítást követelt.
Sem Hegseth miniszter, sem a képviselői nem keresték meg a BlackRockot ilyen befektetés ügyében"
– közölte a szóvivő. A BlackRock nem kívánta kommentálni az esetet, a Morgan Stanley pedig nem reagált a Reuters megkeresésére.
Az eset egy átfogóbb vizsgálat közepette került napvilágra. Az utóbbi időben ugyanis több, feltűnően jól időzített tranzakció is figyelmet keltett a pénzügyi és a fogadási piacokon. Ezek a lépések rendre Donald Trump elnök kulcsfontosságú politikai döntéseit előzték meg. Szakértők szerint az ilyen ügyletek komolyan felvetik a bennfentes információk kiszivárgásának, illetve a bennfentes kereskedelemnek a gyanúját.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.