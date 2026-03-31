Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban

A Financial Times értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere hatalmas összeget próbált vezető védelmi ipari vállalatokba fektetni. A kísérletre az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akciót megelőző hetekben került sor. A Pentagon szóvivője határozottan cáfolta a hírt.

Értesüléseik szerint Hegseth Morgan Stanley-nél dolgozó brókere februárban vette fel a kapcsolatot a BlackRock befektetési alapkezelővel.

A tárgyalás egy több millió dolláros tranzakcióról szólt. A pénzt a BlackRock tavaly májusban indított, Defense Industrials Active ETF nevű, tőzsdén forgalmazott védelmi ipari alapjába szánták. A megkeresés nem sokkal azelőtt történt, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet indított Teherán ellen.

A cikkből kiderül, hogy

a befektetés végül nem valósult meg.

Az alap ugyanis akkoriban még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfelei számára.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi platformon teljes egészében valótlannak és kitaláltnak nevezte a történetet, egyúttal helyreigazítást követelt.

Sem Hegseth miniszter, sem a képviselői nem keresték meg a BlackRockot ilyen befektetés ügyében"

– közölte a szóvivő. A BlackRock nem kívánta kommentálni az esetet, a Morgan Stanley pedig nem reagált a Reuters megkeresésére.

Az eset egy átfogóbb vizsgálat közepette került napvilágra. Az utóbbi időben ugyanis több, feltűnően jól időzített tranzakció is figyelmet keltett a pénzügyi és a fogadási piacokon. Ezek a lépések rendre Donald Trump elnök kulcsfontosságú politikai döntéseit előzték meg. Szakértők szerint az ilyen ügyletek komolyan felvetik a bennfentes információk kiszivárgásának, illetve a bennfentes kereskedelemnek a gyanúját.

