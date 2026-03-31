Hold: az iráni háború még nem jelent meg eléggé az árfolyamokban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

"A változás:

Ebben a hónapban van ok a változtatásra, az iráni háború és az eszkalálódó nyersanyag sokk még talán nem eléggé jelent meg az árfolyamokban. Úgyhogy a válságra részvény csökkentéssel, a válság megoldódására pedig a forint gyengülésben forint vétellel, valamint a korábban már sokat esett, de a friss pánikban már erős kripto növeléssel készülök. Meg persze több cash és abszolút hozam alap lehet még védelem.

Ami változatlan:

Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 30%

EUR kitettség: 25%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.