Itt az új lista a legvonzóbb magyar lakossági állampapírokról

Összesen 70,1 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év 13. hetén, a legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 41,80 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 13,78 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 10,07 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 4,4 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert, főként a Bónusz Magyar Állampapírt zsákolták a befektetők.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az év eddigi időszakában összesen 1229 milliárd forintot (hetente átlagosan 95 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.

A forintos lakossági állampapírokban a március közepi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:

Fix Magyar Állampapír: 4219 milliárd forint;

Prémium Magyar Állampapír: 3268 milliárd forint;

Bónusz Magyar Állampapír: 2066 milliárd forint;

Magyar Állampapír Plusz: 1252 milliárd forint;

Kincstári Takarékjegy: 644 milliárd forint;

Babakötvény: 546 milliárd forint;

Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 88 milliárd forint.

