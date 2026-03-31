  • Megjelenítés
Keserű pirula Elon Musknak: ellene ítéltek a Twitter felvásárlásához kapcsolódó perekben
Befektetés

Portfolio
Elon Musk újabb jogi vereséget szenvedett a Twitter 2022-es felvásárlásához kapcsolódó perekben. Egy New York-i bíró ugyanis jóváhagyta a befektetők által indított eljárás csoportos keresetté minősítését, ami jelentősen javítja a felperesek esélyeit - jelentette a Bloomberg.

A befektetők azt állítják, hogy Musk 2022. március 25-étől kezdve tizenegy napon át titokban halmozott fel több mint 13 millió Twitter-részvényt, amivel kárt okozott nekik. Andrew Carter szövetségi bíró helyt adott a csoportos kereset iránti kérelemnek. Döntését azzal indokolta, hogy Musk késve tett bejelentést az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC).

A bíró kiemelte továbbá, hogy a milliárdos félrevezető bejegyzéseket tett közzé a Twitter jövőjéről, emellett összehangolt kereskedési stratégiával, észrevétlenül növelte részesedését a vállalatban.

Az eredeti pert még 2022 áprilisában indították.

A bírósági határozat azért különösen jelentős, mert a csoportos perré minősítés érdemben javítja a felperesek alkupozícióját egy esetleges peren kívüli egyezség megkötésekor, illetve az eljárás további szakaszában.

Még több Befektetés

Besokalltak a magyar alapkezelők, menekítik a pénzt a háború árnyékában

Hold: az iráni háború még nem jelent meg eléggé az árfolyamokban

Amundi: A geopolitikai kockázatok átmenetileg felülírják a kedvező makroképet

A mostani döntés ráadásul egy másik, Musk számára szintén kedvezőtlen fejlemény után született, ugyanis nemrég egy San Franciscó-i esküdtszék egy különálló perben

kimondta, hogy az üzletember félrevezette a befektetőket.

Ezt azzal követte el, hogy 2022 májusában két bejegyzésében is a hamis felhasználói fiókok elterjedtségével kapcsolatos aggodalmait hangoztatta, majd megpróbált visszalépni a 44 milliárd dolláros felvásárlási üzlettől. Az esküdtek megállapították, hogy a befektetők emiatt komoly veszteségeket szenvedtek el. Musk jogi csapata fellebbezett az ítélet ellen.

A San Franciscó-i ügyben az esküdtszék ugyanakkor elutasította azt a vádat, miszerint Musk egy harmadik nyilatkozatával is megsértette volna a szövetségi értékpapírpiaci törvényeket. Emellett azt az állítást sem találták megalapozottnak, hogy a cégvezető átfogó csalási sémát hajtott volna végre a befektetők kárára.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden
Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility