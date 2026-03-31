Keserű pirula Elon Musknak: ellene ítéltek a Twitter felvásárlásához kapcsolódó perekben

A befektetők azt állítják, hogy Musk 2022. március 25-étől kezdve tizenegy napon át titokban halmozott fel több mint 13 millió Twitter-részvényt, amivel kárt okozott nekik. Andrew Carter szövetségi bíró helyt adott a csoportos kereset iránti kérelemnek. Döntését azzal indokolta, hogy Musk késve tett bejelentést az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC).

A bíró kiemelte továbbá, hogy a milliárdos félrevezető bejegyzéseket tett közzé a Twitter jövőjéről, emellett összehangolt kereskedési stratégiával, észrevétlenül növelte részesedését a vállalatban.

Az eredeti pert még 2022 áprilisában indították.

A bírósági határozat azért különösen jelentős, mert a csoportos perré minősítés érdemben javítja a felperesek alkupozícióját egy esetleges peren kívüli egyezség megkötésekor, illetve az eljárás további szakaszában.

A mostani döntés ráadásul egy másik, Musk számára szintén kedvezőtlen fejlemény után született, ugyanis nemrég egy San Franciscó-i esküdtszék egy különálló perben

kimondta, hogy az üzletember félrevezette a befektetőket.

Ezt azzal követte el, hogy 2022 májusában két bejegyzésében is a hamis felhasználói fiókok elterjedtségével kapcsolatos aggodalmait hangoztatta, majd megpróbált visszalépni a 44 milliárd dolláros felvásárlási üzlettől. Az esküdtek megállapították, hogy a befektetők emiatt komoly veszteségeket szenvedtek el. Musk jogi csapata fellebbezett az ítélet ellen.

A San Franciscó-i ügyben az esküdtszék ugyanakkor elutasította azt a vádat, miszerint Musk egy harmadik nyilatkozatával is megsértette volna a szövetségi értékpapírpiaci törvényeket. Emellett azt az állítást sem találták megalapozottnak, hogy a cégvezető átfogó csalási sémát hajtott volna végre a befektetők kárára.

