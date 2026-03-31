K&H: az Egyesült Államokat ellenállóbbnak látjuk Európához képest

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írása olvasható.

"Az iráni konfliktus jelentős bizonytalanságot okoz a pénzügyi piacokon, még akkor is, ha időről időre felmerül egy korlátozott deeszkaláció esélye. Az Egyesült Államok visszalépése az iráni energia- és villamosenergia-infrastruktúra elleni támadások kiterjesztésétől a hónap végén átmeneti megkönnyebbülést hozott csak, de ez nem jelent tűzszünetet vagy tartós közeledést. A konfliktus katonailag változatlan intenzitással zajlik, és jelenleg csupán az energia-infrastruktúra elleni közvetlen csapások kerültek le ideiglenesen a napirendről. A befektetők egyértelműen nem a katonai kimenetelre fókuszálnak, hanem arra, hogy milyen tartós gazdasági hatásai lesznek az energia- és kereskedelmi útvonalak zavarainak. Alapeseti forgatókönyvünk szerint a bizonytalanság még néhány hétig eltarthat, miközben párhuzamosan megindulhatnak a tárgyalások, de jelentősebb eszkaláció nélkül. Ugyanakkor nőtt annak az esélye, hogy a konfliktus elhúzódó, alacsony intenzitású formát öltsön, tartós geopolitikai kockázati prémiummal. A legrosszabb forgatókönyv – további infrastrukturális károkkal és a Hormuzi-szoros tartós blokádjával – továbbra is kisebb valószínűségű kockázati esemény maradt, de nem zárható ki.

Makrogazdasági szempontból a magasabb olajárak miatt kissé magasabb inflációra és alacsonyabb növekedésre számítunk, különösen Európában, amely sérülékenyebb az energiaár-sokkokkal szemben. Az alapkép egyre inkább stagflációs irányba tolódik, ami az Egyesült Államokban a kamatcsökkentési várakozásokat későbbre tolja, míg az EKB részéről a kivárás vált dominánssá. A következő napokban kulcsfontosságú indikátorokat figyelünk – az olajárat, a Hormuzi-szoros tényleges újranyitását, a tengeri biztosítási díjakat és az esetleges katonai lépéseket.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hónap során csökkentettük kitettségünket, míg az emelkedő hozamszinteket kihasználva növeltük a kötvények arányát a portfóliókban. A régiókat tekintve a jelenlegi helyzetben az Egyesült Államokat Európához képest ellenállóbbnak látjuk, ezért ott a ciklikusabb szektorok – például az alapanyagipar és a bankszektor – felé növeltük a kitettségünket, elsősorban a defenzív szegmensek rovására. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy esetleges enyhülésből részesedjünk, miközben megőrizzük az óvatos megközelítést."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 56%
  • EUR kitettség: 10%
  • USD kitettség: 27%
  • Egyéb devizás kitettség: 7%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

